Calcio C, ufficiale: Cesena-Fermana a porte chiuse

Era una certezza, dal momento che il Cesena non aveva presentato ricorso, ora è anche ufficiale. La partita di sabato tra i bianconeri e la Fermana all’Orogel Stadium Manuzzi sarà a porte chiuse. Stamattina, infatti è arrivato il comunicato della Lega. Eccolo: “La Lega Pro, in relazione al provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n.126/DIV del 09.01.2024 con il quale ha irrogato la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, ha disposto che la gara in oggetto, in programma sabato 3 febbraio 2024 presso l’Orogel Stadium “Dino Manuzzi” di Cesena, con inizio alle ore 20.45, verrà disputata a porte chiuse”.