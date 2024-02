Calcio C, Toscano in panchina influenzato si gusta il Cesena che vince: “A noi l’influenza ci rimbalza...” VIDEO

Domenico Toscano oggi è andato in panchina nonostante i sintomi influenzali: “A noi l’influenza ci rimbalza...”. Poi l’allenatore del Cesena si sofferma sulla gara: “Mi aspettavo un Pineto così in salute e poi tutti gli avversari contro il Cesena danno qualcosa in più. La vittoria è meritata: anche nel primo tempo abbiamo avuto 4-5 occasioni davanti al portiere. Nella ripresa siamo stati bravi a rimanere lucidi e con la testa in partita. Sono contento per Simone e Roberto (Corazza e Ogunseye, ndr). Ho scelto Francesconi per dare più “muscolaritá” al centrocampo con De Rose reduce da attacco influenzale”.