Calcio C, Toscano festeggia l’impresa del Cesena a Pescara: “Sono felice per i nostri tifosi”

Primo allenatore bianconero a vincere all’Adriatico, Domenico Toscano commenta il prezioso 0-1 di Pescara: “Sapevamo che questo era un test importante, un ostacolo difficile da superare. Non abbiamo concesso niente al Pescara per 80 minuti, andando anzi vicini più volte allo 0-2. Negli 10 minuti ci siamo abbassati troppo con vento a sfavore e non deve più succedere”.

Resta il valore del quarto successo di fila: “Sono soddisfatto per prima cosa per i nostri tifosi. Abbiamo sfruttato le situazioni attaccando i loro terzini alle spalle una volta recuperata palla. La mia espulsione? Non ho detto niente, spero nella clemenza del giudice sportivo, ma con aree tecniche così strette facciamo fatica. Devo migliorare sotto questo aspetto”.

“Nulla di grave per Donarumma”

Infine, Toscano spegne subito le preoccupazioni per l’uscita di Donnarumma: “L’infortunio? Nulla di preoccupante”.

Lo stesso Donnarumma all’uscita ha tagliato corto e si è limitato a dire: “Ho sentito tirare dietro”.