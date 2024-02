Calcio C, Toscano esalta il Cesena: “I ragazzi stanno facendo cose straordinarie” VIDEO

A fine gara Domenico Toscano festeggia tre punti sudati e meritati contro un ottimo avversario come il Sestri Levante: “Se fossimo stati più cinici e determinati nel primo tempo, avremmo potuto chiuderla prima, poi siamo stati un po’ molli nell’azione del loro gol e non ci voleva. Però i ragazzi sono rimasti concentrati, mostrando un secondo tempo straordinario contro una squadra che mi piace e mi incuriosisce, l’ho detto anche all’allenatore del Sestri Levante. I ragazzi stanno crescendo tanto, come calciatori e come uomini”.

Si è rivisto Ciofi, poi ottimo l’impatto di Kargbo e Varone: “Sono contento per Ciofi - continua il tecnico - per lui è come rivedere la luce. Aveva voglia di rivedere il campo e ha fatto bene. Kargbo ha fatto benissimo come Silvestri e Francesconi... però dobbiamo continuare a martellare e crescere ancora”.

Cesena a +12 a 11 gare dalla fine, più punti di vantaggio sulla Torres che gare da giocare: “Ma il nostro obiettivo non cambia, continuare a lavorare e a crescere di partita in partita. Noi dobbiamo pensare a migliorare e direi che lo stiamo facendo bene”.

Il Cesena ha vinto 21 gare su 27 e sta aggiungendo segnali importanti: “Deve essere una sfida con noi stessi, ovvero: quanto vogliamo crescere ancora? I ragazzi stanno facendo cose straordinarie e sono felice per loro”.