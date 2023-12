Calcio C, Toscano: “Cesena, decisivo un grande avvio”. Shpendi: “Gran palla di Kargbo, il decimo gol lo teniamo per la prossima partita” VIDEO

A fine gara il tecnico di casa Giovanni: Pagliari si rammarica per un pari in rimonta che ad un certo punto sembrava alla portata: “La loro pericolosità è nata essenzialmente da calci piazzati e palle sparate in avanti. Nel secondo tempo ci siamo stati solo noi in campo, non ricordo tiri del Cesena e siamo andati vicini a recuperarla”.

Dal canto suo Domenico Toscano analizza una gara che come previsto è stata sudata e difficile: “Siamo partiti forte, con un grande primo tempo. Se avessimo segnato lo 0-3 con Berti avremmo vissuto una ripresa con meno apprensione. Il nostro primo tempo è stato davvero veemente e quando partiamo forte possiamo fare a male a tutti. Abbiamo messo qualità nella intensità, anche se qualcuno ha pensato troppo alla gara di domenica con la Torres e questo non mi è piaciuto”. A Toscano gli ingressi dalla panchina sono piaciuti: “Sì, mi è piaciuto chi è entrato, si sono visti spirito e anima di squadra. Sapevamo che tifosi ci avrebbero sostenuto anche da fuori e siamo contenti di avere regalato una gioia”.

Cristian Shpendi festeggia il ritorno al gol ed è salito a quota 9: “Ho visto Kargbo, ho seguito la sua azione e a quel punto dovevo solo metterla dentro. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po' fatica, ma il loro gol ci ha svegliato. Potevano essere 10 gol? Ma no, Berti ha fatto bene a tirare. Il decimo lo teniamo per la prossima partita”.