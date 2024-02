Calcio C, Toscano: “Cesena bravo a portare a casa una partita sporca” VIDEO

Domenico Toscano incassa una gara senza tiri in porta: “Forse è la prima gara sporca che portiamo a casa. C’erano mille incognite in questa gara: frattura composta al setto nasale per Silvestri (in 4-5 giorni dovrebbe saldarsi, ndr), Cristian che era affaticato... il nostro dispendio di energie mentali e fisiche dopo il derby si poteva pagare, invece i ragazzi sono stati bravi e questo è un altro passo verso il nostro processo di crescita. Portare a casa una gara del genere in questo momento del campionato è molto rilevante. Di gare facili non ce ne sono e ha fatto la differenza l’aspetto mentale. Kargbo e De Rose? Lunedì potrebbero essere disponibili”.