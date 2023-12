Calcio C, Toscano alla festa dei tifosi del Cesena: “Vogliamo regalarvi qualcosa di importante” - Gallery

Circa 400 tifosi ieri sera alla “Notte bianconera” organizzata dal Centro Coordinamento club Forza Cesena. Una serata di festa per celebrare il primo posto bianconero e anche a consolidare il profondo legame tra il Cesena e i suoi tifosi. Così Domenico Toscano al microfono: “Essere qui per il secondo anno consecutivo per me è un orgoglio. Se ripenso alla scorsa stagione, sento un clima diverso, con una grande alchimia tra la squadra e la città. Chi ha vissuto l’alluvione e ha avuto addosso anche una sola goccia di quel fango può capire perché questa terra ti rimane dentro. Noi tutto sentiamo senza una grande responsabilità, più dell’anno scorso, vogliamo regalare grandi soddisfazioni ai tifosi che ci seguono sempre, in casa e in trasferta. I miei giocatori vogliono regalarvi qualcosa di importante”.