Alla fine Domenico Toscano accetta di buon grado il punto di Ferrara (0-0) del Cesena: “Buona prestazione contro squadra in salute. In un buon primo tempo abbiamo creato subito occasioni che solitamente trasformiamo in oro. La Spal si è chiusa, ci ha chiuso gli spazi specie dei nuovi innesti Kargbo e Ogunseye. Ci è mancata la zampata, anche per bravura loro difensori”.