Calcio C, Toscano accende Cesena-Fermana: “Lo stadio vuoto? Noi giocheremo per la nostra gente” VIDEO

Al Manuzzi c‘è il più classico dei testacoda, con il Cesena che in uno stadio deserto riceve il fanalino di coda Fermana (ore 20.45 diretta Sky e Tele Romagna). Domenico Toscano in conferenza stampa predica umiltà e raziocinio: “Dobbiamo essere bravi a leggere il momento e a non avere fretta di trovare il gol subito. Calcio è pieno di variabili e giocare a porte chiuse è una variabile nuova. I tifosi stanno dando la spinta giusta al gruppo e noi giocheremo per loro. Dopo Pontedera è stato bellissimo festeggiare con la nostra gente. Il mercato? Direi che è stato il mese di gennaio più bello della mia vita da allenatore....”. Un Donnarumma non al meglio è stato gestito in settimana, ma è disponibile, mentre Pitti e Giovannini andranno in Primavera.