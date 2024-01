Calcio C, sorpresa Cesena: in porta arriva il figlio di Jurgen Klinsmann

Una mossa ben poco comprensibile sul piano tecnico, anche se l’area tecnica assicura che le gerarchie non cambieranno e resteranno ben definite (e ci mancherebbe visti i danni di un anno fa). Il Cesena a sorpresa interviene sul parco portieri e paradossalmente proprio nel week-end che porta al ritorno da avversario di Luca Lewis. Il primo arrivo in questa finestra di gennaio è un portiere. A un reparto che, a differenza di un anno fa, ha sempre offerto ampie garanzie, il Cesena ha scelto di aggiungere Jonathan Lee Klinsmann, classe 1997 e figlio dell’ex centravanti interista Jurgen (visto a Cesena due mesi fa). Nato a Monaco di Baviera, ma con passaporto americano, arriva in Romagna da svincolato dopo le esperienze ai Los Angeles Galaxy, al San Gallo (Svizzera) e nella seconda squadra dell’Herta Berlino in Germania. Pur avendo già 26 anni (ne compirà 27 ad aprile), in carriera ha disputato solo 54 partite, di cui 24 nella quarta serie tedesca e 17 nella Major League Soccer americana. Klinsmann ha già effettuato le visite mediche, ma non ha ancora firmato il contratto: restano da risolvere solo alcuni aspetti burocratici prima dell’annuncio. Aggiungere un terzo portiere alla rosa è assolutamente legittimo, ma resta il paradosso di aver messo le mani in un reparto che funziona perfettamente dopo i “fantasmi” della scorsa stagione.