Calcio C, Shpendi espulso in Romania-Albania U21: potrebbe essere in campo in Cesena-Lucchese

Cristian Shpendi potrebbe incredibilmente essere in campo domani in Cesena-Lucchese. Questo perché il centravanti bianconero è stato espulso ieri in Romania-Albania Under 21 e quindi salterà per squalifica la sfida di martedì in Montenegro. I dirigenti del Cesena hanno iniziato a muoversi già nella tarda serata di ieri, non appena hanno saputo del rosso rimediato al minuto 80 da Cristian, per chiedere alla federcalcio albanese di sconvocarlo già oggi. Se questo accadrà, in giornata Cristian si imbarcherà in un aereo con un biglietto pagato dal Cesena e rientrerà dall’Albania in Italia. Ieri lo Shpendi del Cesena ha rimediato il rosso diretto dall’arbitro maltese De Gabriele per aver sferrato un colpo proibito al trequartista di casa Alexandru Musi, che sul 4-0 per la Romania lo ha saltato con un tunnel e poi lo ha atteso per sbeffeggiarlo. Il minuto successivo, anche il gemello Stiven è andato dritto su Musi, rimediando il giallo. L’Albania alla fine ha perso 5-0, con Cristian entrato a inizio ripresa sul 3-0.

In attesa di sapere se Cristian oggi tornerà in Romagna e domani sarà in campo contro la Lucchese, da ricordare che al Manuzzi domani ci sarà il ritorno del presidente John Aiello, che non si vedeva a Cesena dal 1° aprile. Non ci saranno di sicuro, invece, Corazza (squalificato) e Kargbo (domani impegnato in Liberia con la sua Sierra Leone nel match di qualificazione mondiale contro l’Egitto).