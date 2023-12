Incidenti nel pomeriggio di sabato prima di Perugia-Cesena, con scontri tra tifosi e lanci di torce. Non si registrano feriti ma le due tifoserie sono venute a contatto con cinghie e bastoni vicino ad un fast food in via Cortonese intorno alle 16. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che per disperdere i due gruppi hanno usato anche lacrimogeni. Almeno due le persone che sarebbero state fermate nell’immediatezza degli scontri.