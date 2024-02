Esauriti in meno di un’ora i biglietti del settore ospiti. I 1.282 tagliandi per i tifosi del Cesena per il derby di venerdì sera a Rimini (ore 2.045) come era prevedibile hanno avuto vita brevissima. Venerdì sera la squadra di Toscano arriva da capolista con 9 punti di vantaggio sulla Torres.