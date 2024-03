Calcio C, Pisseri protagonista nella vittoria del Cesena: “Stiamo lì con la testa e andiamo avanti”. Chiarello: “Ho scelto di essere un esempio” VIDEO

Il portiere del Cesena Matteo Pisseri festeggia una serata da protagonista contro il Gubbio: “Una sconfitta come quella di Carfrara fa parte del percorso, anche se c’è stata un po’ di sfortuna. Era importante tornare alla vittoria e lo abbiamo fatto. In un ruolo come il mio, so che prima o poi qualcosa arriva. L’importante è stare al proprio posto e fare quello che si deve fare quando serve”.

Ora due trasferte di fila a Pesaro e Lucca: “I punti valgono sempre... per ora abbiamo fatto un gran percorso ma ancora non è sufficiente. Stiamo lì con la testa e andiamo avanti”.

Riccardo Chiarello è entrato nel finale: “Colgo l’occasione per fare i complimenti a chi gioca meno e chi ha anche zero minuti ma mantiene altissimo il livello di allenamento. Questa è una squadra forte composta da 24-25 giocatori e anche i ragazzi della Primavera ci danno tanto. Il Gubbio? Chi viene al Manuzzi ha il sangue agli occhi e vuole fare bella figura, ma noi siamo stati bravi a rimanere dentro la partita per 90 minuti. Abbiamo giovani fortissimi e mentalmente forti e dei vecchietti, me compreso, che hanno detto le cose giuste nello spogliatoio. Il mio obiettivo? Ho scelto di essere un esempio e continuare a dare il 100 per cento verso l’obiettivo finale”.