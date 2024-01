Matteo Piacentini si gode una serata da titolare in difesa che ha portato un buon punto al Cesena in casa della Spal: “Credo avere fatta una gara attenta. Non è facile non giocare, ma bisogna pensare al bene della squadra per prima cosa. Alla fine lo 0-0 è un buon risultato, non so se inconsciamente ci ha condizionato conoscere risultato in anticipo della Torres. In ogni caso sappiamo che dobbiamo pensare solo a noi”.