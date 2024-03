Calcio C, per Cesena-Gubbio attesi circa 9mila spettatori, c’è anche John Aiello

Questa sera in tribuna all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi ci sarà anche il presidente John Aiello, arrivato nella serata di sabato insieme alla moglie Alysson e alla figlia Ella dagli Stati Uniti per stare al fianco della squadra e rinfrancare staff e giocatori dopo la sconfitta di Carrara. Questa mattina il presidente parlerà alla squadra, in serata assisterà alla partita con il Gubbio e domani rientrerà negli Usa. John Aiello e famiglia torneranno di nuovo nella settimana che porta a Pasqua e alla sfida interna con il Pescara. Restando al match in programma questa sera alle ore 20.30, in prevendita sono stati staccati 2.004 biglietti di cui 142 di settore ospiti. Anche stasera si dovrebbero oltrepassare i novemila spettatori.