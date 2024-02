Roberto Ogunseye alla fine festeggia la vittoria del Cesena: “Abbiamo vinto una gara sporca, difficile, una guerra.... Io quando vengo chiamato in causa cerco di dare il massimo per me e per la squadra”. La Spal lo ha richiesto, ma alla fine è rimasto in Romagna: “Sinceramente non ho mai pensato veramente di partire a gennaio, sono sempre rimasto concentrato sul Cesena”.