Calcio C, Napoli: “La forza del Cesena è il gruppo”. Donnarumma: “Conta solo la squadra” VIDEO GALLERY

Con lo squalificato Toscano prima in gabbia, poi sotto la curva bianconera per l’ovazione personale, il vice Michele Napoli in sala stampa commenta la netta vittoria del Cesena nel derby: “Ringrazio i ragazzi per la prestazione e per il campionato che stiamo facendo come testimoniano i numeri. Ieri in conferenza Toscano aveva detto che la forza squadra è il gruppo oltre alle assenza e oggi chi è sceso in campo lo ha confermato. La classifica? Non guardiamo le altre, lasciamo parlare il campo”.

Ritrovata la maglia da titolare, Daniele Donnarumma è stato protagonista nei due gol:

“Avevo un problemino che mi portavo dietro da un po’ di tempo. Fa piacere essere stato decisivo nei gol. Adamo? Il caffè glielo dovevo io per altre volte in cui era stato lui a fare l’assist. Mia migliore prestazione? Non sta a me dirlo. Io penso all’obiettivo di squadra, se devo difendere difendo, se devo attaccare attacco”