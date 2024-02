Calcio C, Nannelli operato alla mano sinistra: il Cesena lo perde per qualche settimana

Il Cesena perde Giovanni Nannelli per qualche settimana. L’esterno di centrocampo (una presenza in campionato contro l’Entella) è stato operato alla mano sinistra: “Il Cesena Fc comunica che il calciatore Giovanni Nannelli è stato sottoposto a intervento chirurgico per la riduzione e sintesi della frattura dello scafoide carpale della mano sinistra. L’intervento è stato eseguito all’ospedale Bufalini di Cesena dal dottor Ahdieh, membro dell’equipe del primario di Ortopedia, dottor Monesi. Il Cesena Fc ringrazia il dottor Ahdieh e il primario Monesi per la riuscita dell’operazione”.