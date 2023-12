Calcio C, mercato Cesena: prima le uscite e poi gli eventuali rinforzi, può partire Bumbu

Gennaio è alle porte, ma in casa Cesena il mercato può (per ora) attendere. La strategia decisa da Artico e da Toscano è abbastanza chiara: cedere gli esuberi, e i giocatori eventualmente scontenti, e in un secondo momento trovare profili adatti allo spogliatoio e funzionali alla squadra. L’esubero è uno solo: Nannelli, a cui il Cesena proverà a trovare squadra. Poi ci sono altri 3/4 giocatori che potrebbero chiedere di andarsene. Come Coccolo, che è in scadenza a giugno e ha bisogno di giocare con continuità. Ma anche Bumbu può uscire in quanto il Cesena ha deciso di non prolungargli il contratto. Anche Chiarello è a un bivio, però a differenza degli altri, è sotto contratto fino al 2025. Ha qualche richiesta Pierozzi, che è di proprietà della Fiorentina: partisse, il Cesena potrebbe sostituirlo con l’atalantino Peli, ora all’Ancona, anche se esiste, ma difficile da concretizzare, l’ipotesi di un ritorno di Garattoni, ora al Foggia.