Calcio C, La Torres vince in casa della Spal e guadagna 3 punti sul Cesena: era successo solo alla prima giornata

Il vantaggio è ancora abbondante, 9 punti, però quanto accaduto in questa giornata numero 30 era capitato solo nel turno inaugurale, quando il Cesena perse ad Olbia e la Torres vinse a Recanati. Il successo colto oggi dalla Torres a Ferrara contro la Spal (0-2 con reti di Fischnaller e Zecca nella ripresa) ha permesso alla squadra di Greco di accorciare sul Cesena, sconfitto ieri dalla Carrarese 3-2 dopo 28 risultati utili consecutivi. Il “problema” che si pone ora al Cesena è un altro: la Torres la prossima partita la giocherà domenica in casa contro l’Entella mentre i bianconeri scenderanno in campo lunedì sera contro il Gubbio: dovesse la Torres inanellare la sesta vittoria consecutiva, il Cesena si troverebbe alla palla al centro con gli avversari a -6, quindi la pressione sarebbe superiore. Le squadre vere, però, si vedono sul rettilineo finale, quindi spetta al Cesena dimostrare di che pasta è fatto. Anche se le assenze saranno tante: Ogunseye è stato squalificato per una giornata (e resta in diffida), Saber e Corazza non ci saranno per infortunio ma anche Donnarumma e Pieraccini difficilmente saranno recuperabili per Cesena-Gubbio.