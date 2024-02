Calcio C, la nuova sfida del Cesena: stare 20 giorni senza Corazza

Ormai è destino: ogni volta che si avvicina un turno infrasettimanale, il Cesena comincia a perdere i pezzi. Era accaduto meno di un mese fa, prima del derby contro il Rimini e della sfida contro l’Arezzo, e succede anche stavolta, alla vigilia dell’ultimo mini tour de force della stagione, con i bianconeri che giocheranno due gare ravvicinate (venerdì sera contro l’Entella e martedì allo Stadio Dei Marmi Carrara) prima di ospitare il Gubbio. Venerdì sera il Cesena dovrà fare a meno di Simone Corazza, Simone Pieraccini e Saber Hraiech.

Gli accertamenti a cui si è sottoposto ieri mattina Corazza, uscito anzitempo dalla gara contro il Pineto per infortunio, hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore della gamba destra: uno stiramento che terrà il Joker lontano dai campi 20 giorni. Corazza salterà sicuramente Entella, Carrarese e Gubbio (una maledizione, pensando anche all’andata) e dovrebbe tornare a disposizione domenica 17 marzo a Pesaro.

Ieri esami strumentali anche per Pieraccini e Saber: il difensore era uscito malconcio dalla gara di domenica, alla quale il centrocampista non aveva preso parte per un problema muscolare che lo aveva messo fuori gioco durante la rifinitura. Per entrambi gli esami hanno evidenziato un affaticamento: al retto femorale sinistro per Pieraccini e al flessore destro per Saber. Entrambi salteranno l’Entella: se il centrocampista dovrebbe rientrare il martedì successivo a Carrara, Pieraccini verrà “conservato” per la gara con il Gubbio di lunedì 11 marzo (contro gli umbri si giocherà alle 20.30 e sarà trasmesso in diretta su Rai Sport). Toscano dovrebbe recuperare Ciofi, reduce da 4 giorni di febbre, mentre le rotazioni offensive saranno giocoforza più corte.

Arbitro

Cesena-Virtus Entella di venerdì sera sarà diretta da Luca Cherchi di Carbonia. Suoi assistenti saranno Francesco Romano di Isernia e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore, con quarto ufficiale Andrea Migliorini di Verona. Il fischietto sardo, al quinto anno in Can C, ha già arbitrato il Cesena tre volte in carriera: un precedente in D (Cesena-Castelfidardo 4-1) e due in C (Cesena-Mantova 0-0 nel 2021 e Cesena-Montevarchi 3-1 l’anno successivo). Per Cherchi c’è anche un precedente con l’Entella, in occasione dell’1-0 casalingo contro il Grosseto di due stagioni fa.