Calcio C, Klinsmann: “Cesena è una opportunità straordinaria” VIDEO

Jonathan Klinsmann si è presentato a Cesena questa mattina in sala stampa: “Per me è una opportunità straordinaria - dice il nuovo terzo portiere figlio d’arte, dalla doppia cittadinanza tedesca e Usa - e sono stato informato della situazione di un anno fa (quella di Luca Lewis, ndr) ma la mia è una situazione molto differente. Il livello che ho trovato è davvero alto e si percepisce la grande voglia della squadra di arrivare all’obiettivo. Quando sono Germania mi sento più tedesco, ma in questo momento mi sento più americano, visto che negli ultimi anni ho vissuto negli Usa. Sono un po’ indietro dal punto di vista fisico, ma conto di recuperare in fretta”.