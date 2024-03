Calcio C, Kargbo trascinatore del Cesena: “Mia mamma mi aveva anticipato che avrei segnato tre gol” VIDEO

Augustus Kargbo si gusta una serata da grande protagonista, l’ennesima di questa stagione: “Peccato per l’ammonizione, è un “bittersweet moment” (dolceamaro, ndr) per me, perché non sarò a Carrara ad aiutare i miei compagni. Un giocatore dell’Entella mi ha preso, io ho cercato di liberarmi per andare sul primo palo ed è venuta l’ammonizione”.

Capitolo tripletta: “È la mia prima in carriera, una cosa bellissima e ringrazio i miei compagni che mi aiutano giorno dopo giorno per crescere. Sono contento ed emozionato... una dedica? La mia mamma mi aveva detto: “Oggi fai tripletta” e la dedico a lei”.