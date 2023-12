Il vice Michele Napoli in sala stampa applaude la capacità del Cesena di cambiare passo nella ripresa. «Vincere non era scontato - comincia Napoli nella pancia del Manuzzi - perché la Juve è forte, giovane e ha tanta qualità. Nel primo tempo non siamo stati bravi a dare il nostro ritmo e ci siamo adeguati al loro blando fraseggio, che non ci aspettavamo. E’ vero che abbiamo rischiato solo una volta, ma avremmo potuto fare molto di più. Nel secondo tempo la partita è completamente cambiata».