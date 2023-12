Calcio C, il re degli assist lo ha il Cesena: in Italia nessuno meglio di Adamo

Il miglior uomo-assist d’Italia gioca nel Cesena, indossa la maglia numero 17, è un instancabile produttore di palle-gol e sabato pomeriggio a Perugia tornerà regolarmente al suo posto, sulla tanto amata fascia destra, dopo aver scontato una giornata di squalifica. Emanuele Pio Adamo, che per tutti è Manolo, vanta un primato invidiabile: nei cinque campionati professionistici d’Italia, dalla Serie A ai tre gironi della Serie C, è il calciatore che ha smazzato più assist di tutti. Nessun collega è riuscito ad andare in doppia cifra, mentre Adamo, venticinquenne nato nei Quartieri Spagnoli di Napoli e alla seconda stagione in Romagna, si è già issato a quota 11, la cifra che per ora gli regala il 1° posto assoluto.

In Italia

Dall’assist per Ogunseye in occasione del debutto a Olbia fino al cross per Silvestri in Recanatese-Cesena di due settimane fa, Adamo ha fatto letteralmente il vuoto scartando una lunga serie di cioccolatini: un assist decisivo a Pontedera per Saber, due nella gara dominata in casa contro l’Ancona, un altro a Fermo, poi altri due con la Vis Pesaro fino ai tre palloni vincenti recapitati sulla testa o sui piedi di Donnarumma, Pieraccini e Shpendi in occasione delle sfide contro Virtus Entella, Lucchese e Pescara. Totale: 11 assist distribuiti in 17 giornate di campionato, mentre alla diciottesima Adamo è stato obbligato a fermarsi per un turno di squalifica. Senza di lui, domenica contro la Torres ci ha pensato Kargbo a firmare il 7° assist del suo campionato, che ha fatto salire l’attaccante della Sierra Leone al secondo posto nel Girone B davanti ad Emanuele Pattarello dell’Arezzo (6). Nel girone A, invece, al comando c’è il triestino Christian D’Urso con 8 assist, seguito dai due mantovani Burrai e Mensah a quota 6. L’unico che si avvicina ad Adamo, pur non essendo ancora arrivato in doppia cifra, è il mancino crotonese Maxime Giron (9 assist), che di professione fa il terzino, mentre Daniele Franco della Turris (secondo) è fermo a 6. Insomma, Adamo per ora ha fatto il vuoto ed è in perfetta media per provare a raggiungere o addirittura a migliorare la clamorosa performance di Jari Vandeputte, che un anno fa a Catanzaro firmò la bellezza di 20 assist, di cui 13 distribuiti nel girone di andata. Tornando al presente, nessuno in Italia tiene il passo di Adamo neppure ai piani superiori: nel massimo campionato comanda l’interista Thuram con 9 passaggi vincenti, mentre in B c’è una coppia formata da Merkaj (SudTirol) e Bonny (Parma) con 6 assist a testa.

In Europa

Allargando l’orizzonte e considerando i cinque massimi campionati d’Europa, come rivela il sito specializzato Transfermarkt, al primo posto c’è sempre Adamo, che anche in questo caso è davanti a fuoriclasse come Leroy Sanè del Bayern Monaco (8 assist) o Mohamed Salah del Liverpool (7). Il migliore in Europa, tra i cinque top campionati, è sempre l’interista Marcus Thuram con 9 assist, che guida la classifica davanti a Sanè, Watkins (Aston Villa), Pedro Neto (Wolverhampton) e Beste (Heidenheim), tutti a quota 8 e naturalmente dietro al numero 17 del Cesena. Complessivamente, in tutti i massimi campionati professionistici d’Europa, c’è solo un calciatore che ha distribuito più assist di Adamo: si tratta del trequartista di nazionalità spagnola, ma svizzero di nascita, Cameron Puertas, venticinquenne dell’Union Saint-Gilloise, club che milita nella Jupiler Pro League, la Serie A del Belgio. Con 12 assist in 18 partite di campionato, è l’unico ad aver superato momentaneamente la freccia napoletana del Cavalluccio.