Vittoria fondamentale per il Cesena, che regola 2-0 il Gubbio e torna a +9 sulla Torres, con Domenico Toscano a esultare sotto la curva a fine gara. “E’ la vittoria di tutti, della squadra, della società e dei tifosi. Non era una partita, semplice, il Gubbio non ti dà punti di riferimento e sapevamo che fosse una squadra di qualità e di gamba”.