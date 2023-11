Calcio C, il Cesena si gode Silvestri, bomber e futuro papà: “Ho fatto arrabbiare la mia ragazza...” VIDEO

Dopo il 4-0 sulla Vis, Luigi Silvestri ha tanto da festeggiare: “Ogni volta che segno le partite finiscono sempre bene, bello segnare ma bellissimo non prenderne, stasera quindi sono doppiamente felice. La mia esultanza? Si sicuro la mia ragazza Beatrice sarà arrabbiata, è a inizio gravidanza e non voleva farlo sapere, poi tanti amici saranno offesi perché lo sapevano in pochi, chiedo scusa a tutti loro (ride, ndr), ma sono felicissimo. Il cambio di partner difensivo? Ciofi, Piacentini e Pieraccini sono tre giocatori diversi ma tutti con la stessa mentalità e tutti sul pezzo”.