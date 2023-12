Calcio C, il Cesena rinnova con Prestia, Silvestri e De Rose

Giornata di rinnovi in casa bianconera. Giuseppe Prestia e Luigi Silvestri hanno prolungato il loro contratto fino al 30 giugno 2026, mentre capitan Francesco De Rose fino al 30 giugno 2025.

Francesco De Rose è arrivato in Romagna nella scorsa stagione e da allora ha collezionato 54 presenze col Cesena. Il centrocampista - da quest’anno capitano - sta ricoprendo un ruolo determinante sia in campo sia nella crescita dei giovani presenti in squadra. Altri due leader dentro il rettangolo di gioco e nello spogliatoio sono Prestia e Silvestri.

Giuseppe Prestia veste il bianconero dalla stagione 2022/23 e ha giocato 53 partite realizzando quattro reti e diventando uno dei punti cardine della difesa di Toscano. Luigi Silvestri è arrivato lo scorso gennaio risultando decisivo sia in attacco che in difesa realizzando sette gol in 36 gare col Cesena, di cui tre in questo campionato.