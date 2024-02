Calcio C, il Cesena organizza per la prima volta i Summer Camp

Per la prima volta nella sua storia il Cesena organizza il Summer Camp. Grazie alla collaborazione con Davide Succi (DS19), ex giocatore e capitano del Cesena con 90 partite disputate in bianconero tra Serie A e B,tutti gli iscritti potranno vivere un’esperienza unica in cui lo sport e il divertimento sono i protagonisti. Le attività si svolgeranno dal 17 giugno al 6 luglio (tre settimane dal lunedì al sabato) a Cesenatico al Campo sportivo Via Ferdinando Magellano 21 per i nati dal 2009 al 2017. Nel Summer Camp di Cesenatico ci sarà anche la possibilità del pernottamento per vivere nel migliore dei modi questa esperienza. Ma le novità dell’estate bianconera non finiscono qui... verrà svolto un altro Summer Camp dal 22 al 26 luglio allo Stadio dei Pini di Cervia (senza pernottamento) sempre per i nati dal 2009 al 2017. Dal 26 al 30 agosto è prevista la “Cesena Experience”: solo per i ragazzi nati dal 2013 al 2017, che avranno l’opportunità di allenarsi nella casa del settore giovanile del Cesena. Per ulteriori informazioni scrivere a camps@cesenafc.com