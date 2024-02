Calcio C, il Cesena aspetta il Pineto. Toscano: “Il gruppo mi fa felice oltre i risultati”

Il Cesena vuole rispondere alla vittoria di ieri sera della Torres a Pontedera. I bianconeri domani (ore 15) ricevono al Manuzzi il Pineto, che all’andata riuscì a bloccare sul pareggio la squadra di Domenico Toscano. “La forza di questa squadra sta nella testa e nel gruppo - ha detto il tecnico bianconero - li vedo ogni giorno, rispettano le mie scelte e aspettano il momento per dare il loro contributo, questa deve essere la nostra forza per andare avanti. La cosa che mi soddisfa di più non sono i risultati ma la sinergia che si è creata all’interno della squadra, è quello su cui lavoriamo ogni settimana. La conseguenza poi sono i risultati”.

In settimana c’è stato qualche problemino, ma alla fine sono tutti convocati: “Ciofi ha avuto la febbre, Kargbo ha avuto una distorsione ma si è allenato con la squadra, De Rose non è stato bene a inizio settimana ma sono cose normali che succedono, saranno tutti disponibili”. Non al meglio nemmeno Saber ma anche l’ex Padova rientra tra i convocati.