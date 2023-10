Calcio C, i nuovi assetti del Cesena: Aiello, Scotto e il ritorno di Deifer

Una settimana da dio, quella vissuta da Michael Aiello ed Anthony Scotto in Romagna. I due “motori” del Cesena hanno assistito alle sfide con Spal e Rimini e sono ripartiti lunedì per gli States con 6 punti e 8 gol realizzati in più, due partite super emozionanti e anche qualche accordo commerciale strategico per il Cesena. Tipo quello con Bcc Romagnolo, che ha rinnovato fino al 2025 la partnership con il club bianconero. Se Michael Aiello è ormai il più presente tra i soci americani (tornerà la prossima settimana e resterà per le partite contro Sestri Levante e Pineto), per Scotto era il debutto da consigliere di amministrazione e come prima ufficiale non è andata per nulla male. Al loro fianco in questi 8 giorni c’è (quasi) sempre stato anche Jerry Deifer, altro investitore presente in Jrl fin dai primi tempi e che era stato a Cesena anche in marzo in occasione dell’1-0 sull’Olbia, quando era seduto in tribuna d’onore al fianco di Robert Lewis. Un Lewis che lo aveva nominato direttore operativo di Jrl Projects per l’organizzazione di eventi al Manuzzi.

Chi è Jerry Deifer

Se cercate un modo per rendere il mondo un po’ migliore di come sia - da un punto di vista sociale, politico e ambientale - ma avete anche voglia di divertirvi e andare a un concerto, beh allora dovete sicuramente parlare con Jerry Deifer. Managing partner a Global Citizen, piattaforma globale che si occupa di impatto, Deifer è nella squadra che realizza eventi di intrattenimento (concerti e spettacoli) che abbiano una ricaduta sociale e ambientale. Un esempio? A giugno Global Citizen ha organizzato Power Our Planet a Parigi, giusto ai piedi della Tour Eiffel, con l’obiettivo di sensibilizzare società, privati e organizzazioni a impegnarsi contro cambiamento climatico e povertà estrema. Alcuni artisti che si sono esibiti: Lenny Kravitz, Billie Eilish, Jon Batiste, Ben Harper. Nel caso servisse un sostegno politico, si è scomodato persino Emmanuel Macron a supportare la causa.

Global Citizen, società in cui Deifer è entrato nel 2013, ha come obiettivo quello di creare consapevolezza, generare alleanze e reclutare i migliori talenti al servizio di questi fini. Punto di riferimento di questo arcipelago di iniziative è Global Citizen Now, il summit annuale della piattaforma. Tenutosi in aprile a New York, l’evento ha visto la partecipazione di attori (Hugh Jackman), cantanti (Chris Martin dei Coldplay, John Legend), imprenditori, oltre che politici di alto livello (il primo ministro canadese Trudeau e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen). Insomma... Da New York a Parigi, da Chris Martin a Lenny Kravitz, da Trudeau a Macron. Adesso, tra gli obiettivi suoi e della Jrl, c’è pure quello di portare eventi simili in Italia. O meglio, al Manuzzi e a Cesena.

Deifer, il Cesena e gli Shpendi

Perché nel mondo di Jerry Deifer c’è, negli ultimi mesi, anche il Cesena Fc. Sul suo account Twitter/X, Deifer ha trovato spazio per ritwittare, qualche tempo fa, la notizia del prolungamento del contratto dei gemelli Shpendi, ma anche l’inizio dei play-off della scorsa stagione. Deifer è amante del football americano e tifa Philadelphia Eagles, ha studiato Business e Management ad Harvard per poi arrivare a una carriera nel mondo dell’industria musicale e di organizzazione di eventi di spettacolo. Vista la sua esperienza, qualche dritta sulla musica da (non) sparare ad alto volume al Dino Manuzzi potrebbe essere gradita.