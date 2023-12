Calcio C, gli ultras: “Seguiremo il Cesena in ogni caso a Recanati”

Gli ultras del Cesena sabato sera andranno a Recanati al seguito della capolista. Dopo la riunione di ieri, le Wsb hanno deciso di seguire in ogni caso la squadra nonostante le limitazioni alla trasferta: “Ancora una volta - si legge in una nota degli ultras - l’incompetenza dei vertici del palazzo ha prevalso. Nonostante l’incontro di sabato sera sia tutt’altro che a rischio, l’osservatorio ha deciso di vietare la vendita dei biglietti del settore ospiti a noi riservato se non provvisti di fidelity card-alias tessera del tifoso. Ricordiamo tutti le battaglie passate, il nostro pensiero su questo ennesimo strumento di controllo è chiaro. Non cambia la nostra idea e continueremo a lottare contro ogni forma di repressione, contro chi vuole trasformare il calcio a uno spettacolo per pochi: noi siamo i molti, gli ultras, quelli che ci sono e ci saranno sempre. Saremo presenti a modo nostro, fuori dal settore da liberi cittadini. A chi scenderà in campo chiediamo di vincere anche per noi, vittima dell’ennesimo abuso”.