Matteo Francesconi festeggia la vittoria del Cesena sulla Juve Next Gen e si concede una battuta in sala stampa: “All’inizio è stata dura soprattutto per demeriti nostri, visto che non riuscivamo ad alzare il ritmo ed essere noi stessi quando attaccavamo. Poi nel secondo tempo siamo venuti fuori alla grande. Certo che però mi viene quasi da ridere: se vinciamo con un gol di Pieraccini, vuol dire proprio che siamo messi male...”