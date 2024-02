Calcio C, diretta Shpendi, Kargbo e Donnarumma: il Cesena batte il Sestri Levante 1-3 (rivivi il live)

SESTRI LEVANTE-CESENA 1-3

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Anacoura; Podda, Pane, Oliana, Regini (24’ st Gala); Candiano (46’ st Schirru), Sandri, Parlanti; Clemenza (19’ st Raggio Garibaldi), Fossati, Forte. In panchina: 22 Balducci, 74 Raspa, 24 Grosso, 33 Matteucci, 72 Vaughn, 6 Troiano, 10 Andreis, 11 Omoregbe. Allenatore: Enrico Barillari.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Piacentini (1’ st Silvestri); Adamo (26’ st Ciofi), Saber (36’ st Francesconi), De Rose, Donnarumma; Shpendi, Berti (26’ st Varone); Corazza (19’ st Kargbo). In panchina: 33 Klinsmann, 61 Siano, 3 Pitti, 13 Coccolo, 24 Pierozzi, 25 David, 4 Chiarello, 11 Ogunseye, 30 Giovannini. Allenatore: Domenico Toscano

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido

RETE: 16’ pt Shpendi, 44’ pt Forte, 23’ st Kargbo, 44’ st Donnarumma

AMMONITI: Piacentini, Sandri, Podda, Forte

NOTE: Spettatori 250 circa. Angoli 6-1 per il Cesena

49’ st. E’ finita. Il Cesena conquista la ventunesima vittoria e torna a +12 sulla Torres. Una vittoria sofferta contro un Sestri Levante che si conferma una delle squadre più organizzate del Girone B. Continua il conto alla rovescia: a 11 giornate dalla fine mancano 22 punti alla promozione (sempre che la Torres ne conquisti 33 nelle restanti partite).

48’ st. Pochi secondi alla fine.

46’ st. Schirru per Candiano nel Sestri Levante

44’ st, DONNARUMMA: TRIS DEL CESENA. Donnarumma ruba a metà campo si lancia dentro la metà campo di casa, salta tutti quelli che ha davanti e di sinistro fa secco Anacoura

43’ st. Clamoroso errore di Kargbo, che li salta tutti e solo davanti ad Anacoura calcia incredibilmente fuori

42’ st. Grande furto di Varone, che poi si butta in area per raccogliere l’assist di destro di Varone svirgolato e palla in fallo lateralwe

41’ st. Cross profondo di Pane: Pisseri blocca sereno

40’ st. De Rose costringe al fallo Fossati dopo un bell’anticipo di Prestia sulla trequarti difensiva

39’ st. Kargbo difende palla a centrocampo e si prende una punizione che serve a far rifiatare la squadra

35’ st. Toscano prepara anche Francesconi: esce Saber. Cesena ora con il 3-5-2

34’ st. De Rose ruba palla a Forte, che da dietro lo abbatte: giallo per l’attaccante di casa

33’ st. Silvestri, che ha tolto la mascherina, offre a Donnarumma, da questi a Kargbo, il cui destro è smorzato da Oliana: Anacoura evita il corner

30’ st. Ora Cesena molto chiuso e con assetto molto accorto con Ciofi esterno di centrocampo e Saber trequartista

27’ st Pisseri in tuffo raccoglie il colpo di testa di Candiano

26’ st Nel Cesena dentro Varone per Berti e Ciofi per Adamo

25’ st Pane in tuffo di testa manda alto di poco

24’ st. Gala per Regini nel Sestri Levante per un assetto iper offensivo

23’ st, GIOIELLO DI KARGBO: CESENA DI NUOVO AVANTI. Gol meraviglioso di Kargbo, che con il destro dal vertice dell’area la dipinge sotto l’incrocio dei pali

22’ st. Silvestri decisivo ad anticipare Fossati dopo grande azione in verticale del Sestri Levante, che aveva permesso a Candiano di andare al cross da destra

20’ st. Incredibile intervento di Parlanti su Berti al limite dell’area: Di Francesco si mangia ancora il fischietto.

19’ st. Due cambi: Kargbo per Corazza nel Cesena, Raggio Garibaldi per Clemenza nel Sestri Levante

17’ st. PALO DI SHPENDI. Adamo ci prova dal limite e trova il sesto angolo. Battuta di Adamo respinta, poi sul cross di Donnarumma, Shpendi aggancia e scarica il destro. Palo interno e palla che torna in campo

15’ st. Altra chance per il Cesena grazie ad una iniziativa di Shpendi: prima Saber “cicca” il tiro, poi Berti viene anticipato a 5 metri da Anacoura e Donnarumma svirgola il tiro al volo

13’ st. Occasione Cesena: Donnarumma al volo su cross di Shpendi e Anacoura vola a negare il vantaggio bianconero

9’ st. Primo corner per il Sestri Levante dopo anticipo di Pieraccini. Batte Clemenza, Forte sponda, Sandri da fuori area calcia al volo lontano dai pali

6’ st. Donnarumma ruba a Podda, che da dietro lo stende ai 25 metri. Punizione e giallo per Podda. Adamo calcia in porta: palla alta

4’ st. Grande giocata di Donnarumma, che però conquista solo un angolo. Palla di Donnarumma allontanata, Adamo alimenta e la palla arriva a Shpendi, che cerca il destro al volo e spara in curva

3’ st. Sandri entra dopo che Saber ha già scaricato palla e rimedia il giallo

1’ st. Si riparte. Nel Cesena dentro Silvestri in maschera e fuori Piacentini. Pisseri esce sicuro sul cross di Forte da sinistra

46’ pt. Finisce 1-1 il primo tempo con il Cesena che al 44’ subisce il primo gol del 2024. Una rete, quella di Forte, che interrompe l’imbattibilità di Pisseri dopo 802 minuti. Nel Cesena si scalda Silvestri: probabile un suo ingresso in campo al posto di Piacentini

45’ pt. Un minuto di recupero.

44’ pt, PAREGGIA FORTE. Donnarumma sbaglia l’intervento su Podda, che crossa: sul secondo palo Parlanti anticipa Adamo (che chiede invano il fallo) e assiste il colpo di testa di Forte, che anticipa Prestia e segna. Primo tiro nello specchio del Sestri Levante ed è 1-1

43’ pt. Corazza pressa Anacoura e il portiere regala il quarto corner al Cesena. Calcia Adamo e Di Francesco fischia fallo in attacco a Pieraccini

42’ pt. Grande ripartenza del Cesena, ma Shpendi non è preciso nell’assist per il rimorchio di Berti

40’ pt. Trama interessante del Sestri, ma cross svirgolato da Clemenza che Pisseri blocca senza problemi

38’ pt. Bella manovra del Cesena, con destro di Berti che Sandri respinge in angolo. Calcia Adamo, Forte anticipa Prestia

35’ pt. Sandri ci prova dai 20 metri dopo un bel fraseggio: Prestia fa muro e Donnarumma mette in fallo laterale

32’ pt. Prestia lancia Corazza, che entra in area spalla a spalla con Pane, bravissimo a togliergli la palla in modo pulito

31’ pt. Il Sestri Levante gioca comunque un calcio piacevole e di qualità

30’ pt. Palla-gol per il Cesena, con Corazza che da 7 metri devia di piatto fuori il cross basso di Adamo da destra

29’ pt. Pane taglia splendidamente il campo per Forte, che si libera di Pieraccini e dal vertice dell’area calcia di sinistro in diagonale: palla fuori di molto ma comunque pericoloso

27’ pt. Fallo netto di Piacentini a metà campo su Fossati e giusto giallo

23’ pt. Secondo corner per il Cesena. Calcia Donnarumma e Parlanti allunga in fallo laterale

21’ pt. Prima reazione del Sestri Levante, con cross di Regini per il colpo di testa di Forte che spedisce la palla nella curva in cui sono assiepati i 194 tifosi del Cesena

19’ pt. Fallo di Donnarumma su Clemenza a metà campo: poteva starci il giallo.

18’ pt. Cesena a un passo dallo 0-2: Anacoura lo nega a Donnarumma con un volo alla propria destra

16’ pt, SHPENDI GOL: CESENA IN VANTAGGIO. Tocco da fenomeno d’area di Cristian Shpendi, ma il gol è al 70 per cento di capitan De Rose, che ruba palla a Clemenza dentro la trequarti difensiva, ne semina 5 e offre un assist splendido (come anche il velo di Corazza) che il gemello trasforma in scivolata

12’ pt. Bellissima combinazione Corazza-Shpendi, con Oliana che anticipa in corner il Joker. Donnarumma cerca Prestia, anticipato da Pane

8’ pt. Prima un cross di Adamo lungo, quindi uno di Berti respinto, infine uno di Donnarumma bloccato da Anacoura. Cesena in avanti ma poco preciso

4’ pt. Cross di Saber da destra: alto per Shpendi, profondo per Donnarumma

2’ pt. Saber tirato giù da Regini in area: Di Francesco fa proseguire negando il rigore, ma viene “salvato” dall’assistente Rastelli che segnala l’offside dubbio di Saber. E’ comunque incredibile come gli arbitri non fischino mai un fallo da rigore per il Cesena

1’ pt. Partiti

Sorteggio vinto da Pane, capitano del Sestri Levante, che sceglie di difendere nella porta di sinistra, dove c’è una gradinata Ovest chiusa e deserta. Dopo il minuto di silenzio per le vittime sul lavoro di Firenze, è tutto pronto per il via

Le formazioni stanno per scendere in campo.