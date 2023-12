Calcio C, diretta Recanatese-Cesena: Silvestri e Shpendi, sesta vittoria consecutiva per i bianconeri: 1-2 (rivivi il live)

1’ st. Si parte. Due cambi nella Recanatese: Prisco e Melchiorri per Ricci e Giampaolo, con il sistema di gioco che passa dal 3-4-2-1 al 4-3-1-2. Nel Cesena Pierozzi per Adamo

13’ st. Nel Cesena dentro Corazza per Kargbo, che era stato probabilmente il migliore in campo 10’ st. Nella Recanatese Ferretti entra al posto di Lipari. Ora la Recanatese potrebbe passare al 4-2-4 con Ferretti e Carpani esterni

20’ st. Altra bella manovra bianconera e assist di Donnarumma per Pierozzi, che cicca il mancino. Palla che esce dall’area per il destro alto di De Rose

38’ st. Triplo cambio per Toscano: dentro Piacentini, David e Varone per Silvestri, Donnarumma e Berti

39’ st. Scontro tra Pieraccini e Carpani: ha la peggio il bianconero, che presenta un taglio sulla caviglia destra. Incredibile come l’arbitro non abbia fischiato fallo per il Cesena. Carpani avrebbe meritato il secondo giallo.

51’ st. FINISCE QUI. Il Cesena vince in casa della Recanatese centrando la sesta vittoria consecutiva. Successo meritatissimo anche se sofferto nel finale, dopo che la Recanatese aveva riaperto il match con Ferretti al 77’. I bianconeri per una notte allungano a +5 sulla Torres e qualsiasi sia il risultato di domani dei sardi, domenica il Cesena arriverà al faccia a faccia senza Adamo squalificato ma con il primato solitario in classifica. A breve le interviste del dopo partita

42’ pt. Berti steso in area da Carpani: il rigore ci poteva stare. Ma quest’anno al Cesena non ne danno: uno in 17 giornate. Netta, rivista in tv, la trattenuta di Carpani su un Berti che era ormai solo davanti a Meli

45’ pt. Un Adamo in serata no prova la conclusione da 25 metri anziché crossare nel mezzo dove c’erano quattro compagni. Un minuto di recupero

46’ pt. Ammonito Carpani per fallo su De Rose. Il primo tempo finisce qui. Cesena avanti 0-2 dopo una partenza intelligente con gol di Silvestri al 6’ e di Shpendi all’8’. Berti ha avuto poi due palloni per archiviare il match, ma all’11’ il gol è arrivato dopo il fischio dell’arbitro a sanzionare un fallo sul portiere Meli mentre al 33’ il trequartista si è divorato lo 0-3 a tu per tu con Meli, ignorando uno Shpendi solo a porta vuota. Anche un rigore negato nel computo di un primo tempo in cui i bianconeri hanno concesso, nella fase centrale, la palla alla Recanatese, pericolosa solo al 38’ con un destro di Giampaolo ben respinto da Pisseri.



40’ pt. I 100/150 tifosi della curva Mare all’esterno dello stadio (nel parcheggio dietro la tribuna) stanno facendo sentire la loto voce mentre in campo Meli esce al limite per anticipare Kargbo lanciato da Adamo

39’ pt. Sugli sviluppi, Adamo di testa mette in corner. E’ il primo per la Recanatese. Pieraccini allontana, controcross di Longobardi e Prestia spazza l’area

38’ pt. Prima palla-gol della Recanatese: assist di Sbaffo per Giampaolo, sul cui destro Pisseri respinge a mani aperte

33’ pt. Berti si divora lo 0-3 su fantastica palla di Kargbo: il 14 si presenta solo davanti a Meli che lo mura. C’era Shpendi al suo fianco a porta vuota. Dal corner successivo, Prestia fa la sponda ma Giampaolo anticipa Silvestri, con la palla che carambola sul fondo

29’ pt. Ammonito Donnarumma per un’entrata in ritardo su Longobardi. Sanzionati i due esterni di centrocampo del Cesena

27’ pt. Recanatese che prova a palleggiare per far muovere il Cesena in cerca di spazi: i bianconeri fin qui sono sempre rimasti molto compatti

24’ pt. I tifosi bianconeri sono arrivati all’esterno dello stadio Tubaldi e hanno acceso un paio di fumogeni

23’ pt. Primo tiro della Recanatese: destro di Morrone dai 22 metri debole e centrale bloccato serenamente da Pisseri

20’ pt. Fallo di Adamo su Quacquarelli e questa volta arriva il giallo: l’esterno bianconero dovrà saltare la sfida con la Torres. Punizione di Giampaolo in area: Pisseri esce e blocca

16’ pt. Donnarumma intercetta un passaggio errato di Ricci e conquista il secondo corner per i bianconeri: questa volta Silvestri commette fallo su Giampaolo sulla battuta lunga di Donnarumma

13’ pt. Prima azione manovrata della Recanatese e imbucata di Sbaffo troppo lunga per tutti: Pisseri fa sua la palla senza problemi

11’ pt. Berti mette la palla in rete dopo un’uscita a vuoto di Meli: per l’arbitro il trequartista di Calisese ha fatto fallo sul portiere di casa. Il fischio è arrivato prima che la palla entrasse e quindi non si può parlare di gol annullato

10’ pt. Adamo entra in ritardo su Quacquarelli e rischia l’ammonizione che avrebbe fatto scattare la squalifica

8’ pt. CESENA-SHOW E 0-2 DI SHPENDI: Lancio di Prestia per Kargbo, che prende le spalle a Peretti, punta Ferrante e assiste Shpendi a rimorchio. Destro vincente per il gemello e un fantastico Cesena è sullo 0-2 dopo 8 minuti

6’ pt. SILVESTRI-GOL: Cesena in vantaggio. Dal corner di Adamo (assist numero 12), Silvestri stacca e insacca a fil di palo. Al terzo tentativo i bianconeri sono avanti

5’ pt. De Rose per Berti che calcia dal limite: Meli mette in corner.

4’ pt. Il Cesena ha subito preso in mano il volante del match

3’ pt. E’ Sbaffo il vertice centrale della Recanatese, con Lipari e Giampaolo trequartisti

2’ pt. Palla-gol clamorosa per il Cesena, con Shpendi che di destro da 8 metri calcia fuori l’assist geniale di Kargbo

1’ pt. Si parte. Primo pallone toccato da Shpendi: il Cesena giocherà da destra a sinistra

Squadre in campo. I gruppi della curva Mare non sono ancora riusciti a scendere dai pullman perché la Polizia non sa dover far parcheggiare i torpedoni