SPAL-CESENA: 0-0

SPAL (4-3-3): Alfonso; Fiordaliso (20’ st Bruscagin), Peda, Bassoli, Tripaldelli; Contiliano, Carraro, Collodel (27’ st Puletto); Edera (27’ st Rao), Rabbi (20’ st Antenucci), Maistro (44’ st Valentini). In panchina: 22 Meneghetti, 28 Del Favero, 44 Dumbravanu, 14 Parravicini, 17 Iglio, 77 Buchel, 9 Orfei, 19 Dalmonte, 90 Angeletti, 97 Deme. Allenatore: Leonardo Colucci.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Silvestri, Piacentini; Adamo (31’ st Pierozzi), Francesconi (31’ st Varone), De Rose, Donnarumma; Berti (20’ st Saber), Shpendi (31’ st Ogunseye); Corazza (11’ st Kargbo). In panchina: 61 Siano, 22 Montalti, 3 Pitti, 13 Coccolo, 25 David, 4 Chiarello. Allenatore: Domenico Toscano.

ARBITRO: Sfira di Pordenone.

AMMONITO: Rabbi, Maistro e Saber

NOTE: Spettatori 6.388 totali (428 nel settore ospiti). Angoli 9-3 per il Cesena.

51’ st. Finisce 0-0 ed è un risultato “storico” perché i bianconeri avevano sempre segnato nelle prime 20 giornate di campionato. Risultato positivo numero 20 e vantaggio sulla Torres che sale a +3. Ma oggi dal Cesena era lecito attendersi qualcosa in più.

50’ st. Tanti falli in questo recupero.

48’ st. Rao ci prova di sinistro dal limite: palla lontanissima dalla porta

47’ st. Ogunseye conquista un angolo. Alfonso di pugno respinge il corner di Donnarumma. Alfonso a terra e fallo laterale per la Spal

45’ st. Saranno 5 i minuti di recupero

44’ st. Anche oggi Ogunseye è entrato male: solo falli fatti e una sola palla tenuta (con fallo conquistato dentro la propria metà campo)

43’ st. La Spal prepara l’ultimo cambio: pronto il difensore centrale Valentini. Esce Maistro

40’ st. Il Cesena restituisce palla ad Alfonso

39’ st. Kargbo chiede il triangolo a Saber, palla lunga preda di Alfonso. Carraro con i crampi: palla fuori

37’ st. Saber ammonito e squalificato: ha cercato di recuperare una palla persa da Varone. Salterà il Pontedera

35’ st. Dieci alla fine. Finisse così sarebbe il primo 0-0 della stagione e la prima del Cesena senza gol in campionato

33’ st. Saber cerca e trova un corner. E’ il settimo. Silvestri cerca il destro deviato di nuovo in corner. Va ancora Donnarumma e Alfonso blocca

31’ st. Nel Cesena dentro Pierozzi, Varone e Ogunseye per Adamo, Francesconi e Shpendi: cambi finiti. Alfonso invece si rimette in piedi

30’ st. Azione prolungata del Cesena e sinistro alto di Adamo dai 20 metri. Nella Spal si è fatto male Alfonso: entrano i sanitari

28’ st. Altra forzatura immotivata di De Rose e palla raccolta da Alfonso

27’ st. Maistro in netto ritardo stende Piacentini e viene ammonito. Nella Spal Rao e Puletto per Edera e Collodel

25’ st. Fase di stanca del match

20’ st. Kargbo a un passo dal vantaggio: colpo di testa su cross di Adamo e palla che esce di un soffio. Ecco i tre cambi. Due nella Spal: dentro Bruscagin e Antenucci, fuori Fiordaliso e Rabbi. Nel Cesena dentro Saber per Berti

19’ st. Respinto il corner di Donnarumma, poi Berti commette fallo. Ci sarà un triplo cambio nella Spal

18’ st. Cesena che si sta facendo addormentare dal palleggio prolungato dei difensori della Spal. Riparte Kargbo che conquista un corner, il sesto

15’ st. Iniziativa di Kargbo e sinistro murata. Palla di nuovo ad Augustus, che cerca Shpendi, anticipato dall’ottimo Peda.

11’ st. Primo cambio nel Cesena: dentro Kargbo per Corazza. Ora Shpendi centravanti, con Kargbo sul centrosinistra e Berti sul centrodestra

8’ st. Il primo ammonito del match è Rabbi: fallo su Silvestri che aveva già rinviato

7’ st. I due brividi non hanno destato il Cesena, che continua a sbagliare tanto in fase offensiva. Carica, invece, la Spal.

4’ st. Gol annullato a Collodel. Fuorigioco di almeno 3 metri di Collodel sul tiro di Edera. L’assistente ha alzato la bandierina dopo un ritardo clamoroso ma il fuorigioco non si discute

3’ st. Contrattacco Spal e Francesconi mette in corner un cross di Tripaldelli. Palo della Spal: Maistro crossa dalla bandierina, Shpendi svirgola e lo salva il palo.

2’ st. Shpendi si libera bene a sinistra e poi centra per Corazza, anticipato da Alfonso in uscita bassa

1’ st. Si riparte. Retropassaggio di Peda per Alfonso, che sbaglia il controllo e per poco non regala un corner al Cesena.

45’ pt. Finisce il primo tempo sullo 0-0. Il Cesena ha rischiato poco ma ha anche creato poco rispetto al solito per l’attenzione e l’ottima capacità della Spal di rallentare l’azione e di difendere la porta

44’ pt. Il Cesena, invece, continua a sbagliare tutti gli ultimi passaggi

43’ pt. Palla-gol per la Spal: Maistro salta due volte Pieraccini e crossa basso, con Rabbi che anticipa di punta Piacentini ma devia sul fondo

38’ pt. Sinistro pericoloso di Edera dai 20 metri: palla rasoterra che esce di 50 centimetri alla sinistra di Pisseri

35’ pt. Secondo angolo per la Spal con Piacentini a murare il destro incrociato di un Rabbi molto mobile. Shpendi respinge il corner, poi palla rimessa in avanti da Collodel: Pisseri lascia sfilare sul fondo

33’ pt. Gara finn qui molto corretto. Ora Adamo affonda e offre a sinistra per Donnarumma, che anziché il tiro al volo prova l’assist per Corazza e l’azione sfuma per l’intervento di Peda

30’ pt. Primo corner per la Spal. La difesa del Cesena allontana in due tempi. Negli ultimi 5 minuti i bianconeri hanno rallentato e la Spal ha avanzato il baricentro. Ora sinistro altissimo di Edera da 25 metri

24’ pt. Altro corner per il Cesena. Schema complesso, che comunque porta al tiro Adamo: Peda devia in corner. Fallo di Silvestri su Collodel. La Spal respira

23’ pt. Corner di Donnarumma, Silvestri incorna e Alfonso vola a salvare. Sul rimbalzo Shpendi è in fuorigioco.

22’ pt. Shpendi scarico il destro dai 25 metri: Bassoli alza in corner di testa

20’ pt. Shpendi cambia gioco per Adamo, che ottiene il triangolo da Berti e cerca Corazza: Peda salva in fallo laterale. Sugli sviluppi sinistro alto di Corazza dal limite

18’ pt. Cesena che cerca di aggirare la Spal, ma per ora non ci sono le solite intensità e velocità anche per la capacità della Spal di rallentare l’azione

16’ pt. Bella manovra del Cesena, con Corazza che cerca l’assist dal fondo per Shpendi, ma Peda fa buona guardia e spazza in fallo laterale

13’ pt. Prima conclusione della Spal: colpo di testa alto di Rabbi su cross da destra di Fiordaliso

11’ pt. Sviluppo del Cesena per liberare il cross di Donnarumma, che questa volta va con il destro: Peda libera l’area

9’ pt. Errore di Francesconi in uscita, Edera prova a liberare il sinistro dai 20 metri: Silvestri lo mura in fallo laterale

7’ pt. Francesconi intercetta un rinvio della Spal e offre a Shpendi, che cerca di chiudere triangolo senza riuscirci e i ferraresi si salvano

5’ pt. Clamorosa palla-gol per il Cesena: Berti va di testa sul cross di Donnarumma e Alfonso con una mezza prodezza devia in corner. Respinto il cross successivo di Berti

4’ pt. La Spal cerca di palleggiare e avanzare senza fretta.

2’ pt. Primo corner per il Cesena. Batte Adamo, Shpendi colpisce debolmente di testa, Alfonso va di pugno, poi Shpendi commette fallo.

1’ pt. Si parte. Batte la Spal.

Tutto pronto a Ferrara. Primo pallone per la Spal. Cesena che attaccherà da sinistra a destra

Spal con 29 punti in meno di un Cesena che cerca l’allungo sulla Torres sconfitta a Rimini.