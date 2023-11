Calcio C, diretta Il Cesena vince a Pescara (0-1): prima, storica volta al 23° tentativo

PESCARA-CESENA 0-1

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Milani; Tunjov (32’ st Franchini), Squizzato, Aloi; Merola (32’ st Masala), Vergani (1’ st Cuppone), Accornero (32’ st Cangiano). In panchina: 12 Barretta, 5 Di Pasquale, 15 Floriani Mussolini, 23 Pellacani, 25 Staver, 27 Moruzzi, 28 De Marco, 19 Mora, 20 Manu, 30 Dagasso, 31 Tommasini. Allenatore: Zdenek Zeman.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo (42’ st Pierozzi), Francesconi, De Rose, Donnarumma (42’ st David); Saber (20’ st Varone), Shpendi (42’ st Ogunseye); Corazza (12’ st Kargbo). In panchina: 61 Siano, 46 Bagli, 3 Pitti, 13 Coccolo, 26 Piacentini, 6 Bumbu, 14 Berti, 77 Nannelli, 30 Giovannini. Allenatore: Domenico Toscano.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco

RETE: 27’ pt Shpendi

AMMONITO: Vergani, Tunjov, Saber, Merola, Squizzato, Pisseri

ESPULSO: 42’ st Toscano (allenatore del Cesena)

NOTE: Spettatori 7.500 circa. Angoli 6-2 per il Cesena

51’ st. Prestazione da vera capolista per il Cesena, che vince con pieno merito in mezzo al nevischio e per una volta applaude il proprio portiere Pisseri, decisivo nel finale su Cangiano e Brosco. Bianconeri per una notte soli in vetta a +3 dalla Torres e a +9 dalla terza della classe, la Carrarese

50’ st. IL CESENA VINCE A PESCARA, TORNA IN FUGA MA SOPRATTUTTO VINCE PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA ALL’ADRIATICO AL 23° TENTATIVO

49’ st. Milani sfonda a sinistra e crossa su Pisseri, che blocca a terra. Francesconi guadagna una punizione d’ora a metà campo. Mancano 20 secondi

48’ st. Cross di Pierno, Silvestri anticipa Aloi, che lo colpisce con il gomito. Fallo ma neppure questa volta arriva il giallo. Pazzesco

47’ st. Pescara tutto avanti disperatamente

45’ st. Saranno 5 i minuti di recupero.

44’ st. Ottavo fallo di Aloi che neppure questa volta viene ammonito

43’ st. Nevischio in questo finale

42’ st. Brutta notizia: Donnarumma ko al flessore sinistro. Entra David, poi Pierozzi per Adamo e Ogunseye per Shpendi mentre Toscano viene espulso

40’ st. Toscano prepara Pierozzi e Ogunseye

39’ st. Donnarumma ruba a Franchini, entra in area e offre a Kargbo: palla pigra che Brosco mette in angolo. Corner morbido di Donnarumma respinto

37’ st. Miracolo di Pisseri su colpo di testa di Brosco. Palla in corner e Varone allontana

35’ st. Pisseri salva su destro di Cangiano da 20 metri: palla che stava per finire all’incrocio spinta da vento.

32’ st. Triplo cambio nel Pescara: dentro Masala, Franchini e Cangiano per Merola, Tunjov e Cangiano

31’ st. Brutto fallo di Squizzato su Varone a centrocampo: fallo da arancione, Arena se la cava con il giallo. Ammonito Toscano per proteste

29’ st. Cesena a un passo dal bis. In 30 secondi prima slolom di Shpendi a destra e palla un po’ lunga per Donnarumma, quindi Prestia si sgancia e offre a Kargbo, tiro-cross deviato da Brosco e salvato sulla linea da Mesik

28’ st. Gran ripartenza del Cesena, con Varone che cerca le punte. Kargbo di tacco scarabocchia

25’ st. Merola ci prova da 25 metri: Pisseri si inginocchia e blocca sereno

24’ st. Anticipo vincente di Pieraccini che poi scatena il contropiede di Adamo: il difensore va in area, Adamo lo cerca e Plizzari in uscita alta lo anticipa

21’ st. Simulazione di Merola, fuori area, Arena fischia e lo ammonisce

20’ st. Ecco il cambio: dentro Varone per Saber. Varone agirà come trequartista di destra

18’ st. Saber a terra: problema o al polpaccio sinistro o ai flessori. Entrerà Varone e si spera che il problema non sia grave

16’ st. Prima azione del Cesena nella ripresa con Kargbo con sgasa e cerca ma non trova Shpendi.

15’ st. Come si poteva prevedere, con il vento contro il Cesena sta faticando tanto anche a superare la metà campo

13’ st. Shpendi sbaglia il controllo, Tunjov anticipa De Rose e si prende punizione ai 25 metri. Tunjov crossa, Adamo pulisce l’area

12’ st. Cuppone prova il tiro da 30 metri: palla altissima. Dentro Kargbo e fuori Corazza. Ora Shpendi cenrtavanti e Kargbo trequartista sul centro-sinistra

11’ st. Pronto Kargbo ad entrare in campo. Vedremo chi sarà a fargli il posto tra Corazza e Shpendi

10’ st. Troppi errori tecnici del Cesena nei primi 10 minuti della ripresa

8’ st. Altro fallo di Aloi: incredibile come non sia stato ammonito neppure ora

7’ st. Anche a causa del vento contrario, in questa ripresa il Cesena sta trovando qualche difficoltà mentre il Pescara appare rivitalizzato.

5’ st. Sesto fallo di Aloi nel match, secondo nella ripresa: Aloi viene graziato da Arena

1’ st. Subito un fallo di Saber su Merola e giallo. Punizione dalla trequarti.

1’ st. Si riparte. Vento sempre fortissimo: il Cesena in questa ripresa lo avrà contro. Nel Pescara dentro Cuppone per Vergani.

48’ pt. Finisce qui un primo tempo che il Cesena ha dominato in lungo e in largo. Risultato che sta strettissimo ai bianconeri, che hanno avuto il torto di non aver trovato la seconda rete anche per i meriti del portiere Plizzari e per il salvataggio di Brosco su Adamo. Nella ripresa i bianconeri giocheranno controvento: serviranno ancora maggiore concentrazione e ancora più qualità

47’ pt. Tunjov si gioca benissimo un’ammonizione, fermando la ripartenza di De Rose

45’ pt. Due minuti di recupero

44’ pt. Donnarumma intercetta ai 30 metri, fa due passi e prova il tiro: palla fuori

43’ pt. Altro fallo subìto da un indemoniato Saber, fin qui devastante a destra in tandem con Adamo

40’ pt. Primo rischio per il Cesena, nato da un fallo evidente di Squizzato su De Rose. Alla fine Pisseri agguanta il lob di Squizzato per le punte

39’ pt. Altra iniziativa super del Cesena, con Adamo che offre a Corazza dopo che la palla aveva già superato la linea di fondo

37’ pt. Corner di Adamo calciato male, il Pescara si salva. Cesena fin qui padrone del campo

36’ pt. Cesena per due volte a un passo dallo 0-2: Plizzari si supera su Donnarumma, sulla respinta calcia Adamo e Brosco nei pressi della linea salva mettendo in corner

32’ pt. Pisseri si accartoccia sul sinistro di Pierno dai 25 metri: facile la parata a terra del portiere

30’ pt. Annullato lo 0-2 a Saber per fuorigioco (giusto) dopo la gran parata di Plizzari sul destro di Corazza dal limite al termine di un’altra splendida azione manovrata

27’ pt, CESENA IN VANTAGGIO. Cristian Shpendi gol numero 8 con un tocco da due metri su assist numero 10 di Manolo Adamo. Gol splendido e meritato, con il “furto” di De Rose a metà campo decisivo a inizio azione

25’ pt. Nonostante giochi controvento, il Pescara prova sempre a partire dal basso

24’ pt. Tantissimi i falli commessi dai giocatori del Pescara sui bianconeri

22’ pt. Punizione laterale per il Cesena: va Donnarumma da destra. Il vento toglie la palla dalla traiettoria dei bianconeri in area e fa finire la palla sul fondo

20’ pt. Traiettorie del pallone tutte compromesse dal vento. Il Cesena sta giocando a favore di vento e dovrebbe provare a “forzare” le conclusioni

18’ pt. Il vento continua a complicare le manovre delle due formazioni. Vola anche la panchina aggiuntiva del Pescara. Gioco fermo. Si riparte, ma la copertura della panchina aggiuntiva è rimasta sulla pista d’atletica. Crolla pure la copertura del quarto ufficiale

14’ pt. Donnarumma spara in porta: Plizzari si tuffa alla sua sinistra e mette in corner. Corner numero 4 che non dà esito

13’ pt. Adamo triangola con Corazza e nei pressi dell’area viene abbattuto da Vergani. Corner corto per il Cesena e giallo per Vergani

10’ pt. Punizione dai 25 metri per il Pescara per fallo di Silvestri su Merola: calcia Tunjov, respinge la barriera

9’ pt. Shpendi fermato per fuorigioco su retropassaggio di un pescarese: incredibile chiamata di Croce. Mentre esplodono un paio di bombe carta sotto la curva di casa

8’ pt. Sugli sviluppi del corner, Prestia viene tamponato da Squizzato: Arena sorvola, ma poteva starci il rigore per i bianconeri

7’ pt. Shpendi scappa a destra e crossa: Milani devia in corner. E’ il terzo

5’ pt. Colpo di testa fuori Aloi da 15 metri su cross di Tunjov arrivato dal settore di destra

4’ pt. Cesena a un passo dal vantaggio: corner di Donnarumma, incornata di Prestia e miracolo di Plizzari

2’ pt. Primo corner del match per il Cesena: respinto l’angolo battuto da Adamo.

1’ pt. Squadre in campo, si comincia.



Condizioni atmosferiche da tregenda a Pescara: tuoni spaventosi, vento fortissimo e anche un accenno di nevischio a 15 minuti dall’inizio.