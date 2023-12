Calcio C, diretta: Il Cesena domina a Perugia, vince 0-3 ed è campione di inverno del Girone B (rivivi il live)

49’ st. Finisce qui. Il Cesena domina il Perugia, stravince (lo 0-3 è anche stretto) e conquista il platonico titolo di campione di inverno, girando la boa di metà stagione con 46 punti, 2 in più della Torres, 12 in più della Carrarese (in attesa di Pescara-Fermana di questa sera) e 16 in più del Perugia. Per i bianconeri è il diciottesimo risultato utile consecutivo

45’ st. Galipò concede 4 minuti di recupero mentre Berti conquista una punizione al limite dell’area. Respinto in fallo laterale il cross di Berti

44’ st. Il Perugia crossa, il Cesena si rifugia in corner con Pieraccini mentre Pisseri cade a terra colpito da qualche oggetto piovuto dalla curva di casa

42’ st. Ultimo cambio nel Perugia: dentro Lomangino per Matos

41’ st. Settimo corner per il Perugia: Pisseri blocca in uscita

39’ st. Arriva anche il sesto corner per gli umbri: nel Cesena dentro Ogunseye per Kargbo

38’ st. Quinto corner per il Perugia. Il Cesena mette fuori

37’ st. Paz sta riuscendo nella clamorosa impresa di chiudere il match senza ammonizioni anche dopo aver messo le mani in faccia a Shpendi. Il giallo arriva invece per Berti: trattenuta su Matos

31’ st. Gol annullato al Perugia: aveva segnato Vulikic ma Galipò aveva già fischiato per il nettissimo fallo di Cudrig su Pisseri

28’ st. Pieraccini in scivolata aggancia Bozzolan prima che questi entri in area: punizione dal lato corto dell’area e giallo per Pieraccini. Entra Pierozzi, esce un Adamo in calo

26’ st Nel Perugia entrano Viti e Polizzi, escono Dell’Orco e Ricci

24’ st, BERTI 0-3. Azione splendida del Cesena e giocata da fuoriclasse di Shpendi, che ne salta tre, punta Furlan e poi scarica per Berti, che insacca a porta vuota. Nel momento più complicato, il Cesena piazza la stoccata forse decisiva. Da un paio di azioni, Toscano aveva invertito i due trequartisti, con Kargbo a destra e Berti a sinistra

20’ st. Un ottimo Pieraccini ferma Matos, lanciato da un errore di Francesconi in palleggio

16’ st. Tre cambi nel Cesena: dentro Francesconi, Berti e Shpendi per Varone, Saber e Corazza. Nel Perugia dentro Cudrig per Bartolomei

14’ st. Il Cesena sta dando coraggio al Perugia: cross di Ricci che Pisseri mette in angolo e dal cross di BartolOmei dalla bandierina, Paz calcia al volo con il sinistro e spedisce in cielo la più grande palla-gol del match per gli umbri

13’ st. Il Perugia prepara altre mosse dalla panchina mentre Kargbo prova a sorprendere Furlan da metà campo: palla fuori un metro abbondante

10’ st. Resta comunque troppo basso il Cesena e facilita le risalite del Perugia: alto il destro di Mezzoni dai 25 metri

8’ st. Ecco la prima chance per il Cesena, con Saber che percuote per vie centrali e dai 18 metri spara fuori con il destro

7’ st. Grande pressione del Perugia in questa ripresa e Cesena che ancora non si è visto

4’ st. Corner di Bartolomei, incorna Kouan e Pisseri si tuffa in avanti a respingere la potenziale occasione, con Prestia che libera l’area e subisce fallo. Non è stato un tiro in porta, però il Perugia ha un altro spirito in questa ripresa e il Cesena sta pensando troppo a gestire.

3’ st. Cesena che è rientrato in campo con meno energia di quella messa nel primo tempo. Secondo corner per il Perugia

2’ st. Primo tiro del Perugia di tutto il match: sinistro sballato di Ricci dal limite. Palla in curva

1’ st. Si riparte. Nel Perugia c’è Mezzoni al posto di Morichelli

Squadre al riposo. Il Cesena avanti 0-2 a Perugia, ma è un risultato super bugiardo. I bianconeri hanno infatti realizzato 4 reti, due non viste dalla terna, con il secondo assistente Franco di Padova che non ha convalidato il gol di Corazza (traversa interna e palla che rimbalza dentro) e che avrebbe voluto annullare lo 0-2 di Saber, per fuorigioco non attivo di Kargbo. Non era gol, invece, il colpo di testa di Prestia: rimbalzo sulla linea

49’ pt. TRAVERSA DI PRESTIA: Cross di Donnarumma, Prestia colpisce di testa: traversa, palla dentro di 40 centimetri e altro gol fantasma negato

48’ pt. Kargbo salta Dell’Orco, che lo stende per non farlo entrare in area: giallo e punizione sui 22 metri

46’ pt. Punizione laterale per il Perugia, per fallo di Adamo, che sulla spinta di Bozzolan cade e tocca con la mano. Va Bartolomei: il Cesena libera

45’ pt. Saranno 3 i minuti di recupero

43’ pt. Punizione laterale per il Cesena: crossa Adamo, Silvestri non riesce a deviare nel modo giusto

39’ pt, SABER FA DOPPIETTA. Magia di Kargbo e destro su cui Furlan compie un miracolo. A rimbalzo arriva Saber, che di testa insacca. L’assistente segnala fuorigioco di Kargbo, che era sulla linea di porta, ma Kargbo non ha toccato palla e Gallipò giustamente convalida

38’ pt. Si torna undici contro undici

35’ pt. Assurda entrata a piede martello di Paz su Silvestri. Era da rosso: Gallipò neppure fischia fallo. Pazzesco. Silvestri fuori: sta cercando di tornare in campo

33’ pt. OCCASIONE PAZZECSA. Kargbo si divora l’impossibile: Paz sbaglia tutto, Kargbo si presenta solo davanti a Furlan, lo evita ma si fa rimontare da Vulikic a pochi passi dalla porta vuota

31’ pt. Brutto intervento di Paz su Donnarumma, che resta a terra (ma Gallipò non ha concesso fallo).

29’ pt. Altro spunto di Adamo, che guadagna il terzo corner: crossa Adamo, incorna Varone e miracolo di Furlan. Ma l’arbitro Gallipò fischia fallo a Varone

27’ pt. Saber in verticale per Adamo, su cui deve uscire Furlan fuori area a spazzare

26’ pt. Adamo riceve da Saber e imbuca per Kargbo, che di sinistro dai 18 metri alza

21’ pt. Reazione del Perugia. Primo corner per gli umbri: lunghissima e direttamente fuori la battuta di Bartolomei

18’ pt. SABER-GOL: CESENA AVANTI. Il Cesena si fa giustizia da solo, con un destro di Saber, deviato da Vulikic, che non dà scampo a Furlan. Azione bellissima, costruita da Kargbo e rifinita da Corazza per il destro dell’italo-tunisino

15’ pt. TRAVERSA DI CORAZZA. Cross di Kargbo, Corazza colpisce di testa: la palla rimbalza sotto la traversa, tocca terra ed esce. Si prosegue. Ma dal replay è chiaro che la palla ha rimbalzato tutta dentro. Gol fantasma non concesso al Cesena

14’ pt. Prima iniziativa del Perugia con Prestia bravissimo ad anticipare Ricci che stava per calciare da ottima posizione

11’ pt. Primo corner per il Cesena, con Saber che svirgola. Sul prosieguo, cross di Donnarumma che Bartolomei mette in corner. Va ancora Donnarumma: battuta bassa messa in fallo laterale da Bartolomei

10’ pt. Kargbo ruba a Morichelli, entra in area da sinistra e calcia sul palo più vicino, con Furlan che blocca.

9’ pt. Altro fallo di Bartolomei su Corazza

8’ pt. Kargbo anticipa a metà campo Bartolomei, che lo abbatte e si prende il giallo

5’ pt. Il Cesena lascia giocare i tre difensori del Perugia senza fare una pressione forte e alta

4’ pt. Donnarumma per Kargbo, che entra in area da sinistra e fa partire un destro debole bloccato a terra da Furlan

3’ pt. Prima punizione per il Cesena per fallo su Saber. Sullo sviluppo della punizione, Saber va al tiro dai 20 metri: palla alta

1’ pt. Si parte. Tocca Saber