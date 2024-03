Calcio C, diretta Dopo 28 risultati consecutivi, il Cesena cade contro la Carrarese: non bastano due gol di Shpendi, finisce 3-2 (rivivi il live)

CARRARESE-CESENA 3-2

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes (36’ st Coppolaro), Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Capezzi (18’ st Della Latta), Schiavi (40’ st Zuelli), Cicconi (40’ st Cerretelli); Finotto, Panico (36’ st Palmieri); Capello. In panchina: 12 Tampucci, 22 Mazzini, 90 Di Matteo, 6 Cerretelli, 7 Grassini, 66 Boli, 19 Amato, 39 Belloni. Allenatore: Antonio Calabro.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Piacentini (22’ st Ciofi), Prestia, Silvestri; Adamo, Francesconi, Varone, David (17’ st Saber, 26’ st Pierozzi); Shpendi, Berti (17’ st Coveri); Ogunseye. In panchina: 33 Klinsmann, 61 Siano, 3 Pitti, 13 Coccolo, 44 Valentini, 4 Chiarello, 30 Giovannini. Allenatore: Domenico Toscano.

ARBITRO: Caldera di Como.

RETE: 19’ pt Shpendi, 46’ pt Panico, 10’ st Schiavi, 35’ st Panico, 45’ st Shpendi

AMMONITO: Panico, Prestia, allenatore Calabro, Capezzi

ESPULSO: 5’ st Ogunseye

NOTE: Spettatori 3.000 circa. Angoli 6-2 per il Cesena.

50’ st. Cross di Pierozzi messo in corner. Caldera non lo fa battere e fischia la fine. Dopo 28 giornate, il Cesena si è fermato, sconfitto 3-2 da un’ottima Carrarese

49’ st. Di Gennaro respinge il cross di Pierozzi, palla a Ciofi che crossa in bocca a Bleve

47’ st. Il Cesena prova a compiere il miracolo ma Caldera vede fallo di Shpendi al limite dell’area di casa

45’ st, SHPENDI FA DOPPIETTA. Cristian Shpendi fa 19 e prova a riaprire la partita con un altro gol d’autore dopo un doppio dribbling su suggerimento di Ciofi. Cinque i minuti di recupero

39’ st. Intanto si rivede il Cesena, con Pierozzi che conquista un corner. Prestia fa sponda, Coveri va al volo, ma spara in curva

38’ st. Per la prima volta in stagione, il Cesena ha subìto tre gol.

36’ st. Doppio cambio nella Cararrese: escono il match winner Panico e Illanes, entrano Palmieri e Coppolaro.

35’ st, PANICO CHIUDE I CONTI. Panico insacca a porta vuota dopo la respinta di Pisseri sul colpo di testa di Finotto. Cambia poco, ma dal replay la posizione di Panico appare in fuorigioco

34’ st. La Carrarese ha tanti giocatori di esperienza che prendono punizioni a getto continuo anche quando il fallo non c’è

33’ st. Zanon manda al bar anche Adamo e crossa, Francesconi spazza di testa, poi Schiavi al volo calcia lontano dai pali

32’ st. Tiro cross di Cicconi da sinistra, Pisseri di pugno allontana in fallo laterale

31’ st. Nel Cesena grande prova di Francesconi, probabilmente il migliore, mentre Coveri si sta dimostrando ancora tenero

30’ st. Resta un quarto d’ora al Cesena per provare ad evitare la sconfitta. Da Caldera ad Olbia a Caldera a Carrara: il cerchio sembra essere prossimo alla chiusura.

28’ st. Ora Cesena con il 3-4-2, con Pierozzi e Adamo esterni di centrocampo

26’ st. Un’altra pessima notizia per il Cesena, che nelle ultime settimane continua ad essere vittima di infortuni muscolari. Saber era appena rientrato ed è andato ko.

25’ st. Si è fatto male Saber. Al suo posto Pierozzi. Cambi finiti

24’ st. Allo stadio sono intanto spariti i palloni, con Pisseri che deve correre a prenderseli.

23’ st. Cesena che prova con coraggio a fare la partita anche se con l’uomo in meno

21’ st. Toscano pronto a inserire Ciofi. Esce Piacentini

19’ st. Il Cesena sembra essere ora con il 4-3-2, con Piacentini e Adamo terzini, Saber davanti alla difesa, Francesconi e Varone interni e Coveri-Shpendi di punta. Ora Francesconi conquista una punizione: Adamo cerca Silvestri oltre il secondo palo, deviazione sull’esterno della rete.

18’ st. Nella Carrarese Della Latta rileva Capezzi.

17’ st. Due cambi per Toscano. Dentro Saber e Coveri, fuori David e Berti. Da capire ora come si schiererà il Cesena

14’ st. Dopo 28 giornate, il Cesena è tornato oggi a incrociare l’arbitro Caldera, che si conferma un porta sfortuna

12’ st. Pisseri tiene in vita il Cesena su colpo di testa di Panico, sempre servito da destra da Zanon, mai tenuto da David

10’ st. CARRARESE AVANTI. Sul corner di Schiavi, Varone pensa solo a marcare Finotto, la palla gli colpisce la schiena e si insacca nel palo lontano. La Lega Pro ha dato però il gol a Schiavi, anche perché nessun giocatore del Cesena si è “auto accusato” della deviazione

9’ st. Corner per la Carrarese, è il secondo del match

6’ st. Ora il Cesena giocherà con il 3-4-1-1, con Berti che farà il trequartista restando però a sinistra, viste le difficoltà del tandem Varone-David

5’ st, ESPULSO OGUNSEYE. Doppio giallo, ma decisione un po’ esagerata, visto che Ogunseye prende solo il pallone e poi è Schiavi a franargli addosso. Poco lucidi entrambi: Ogunseye e Caldera

4’ st. Zanon svernicia di nuovo David e crossa, Finotto sul primo palo cerca il colpo di tacco ma non trova la palla. La difesa allontana e sul prosieguo, destro di Schiavi centrale da 25 metri

3’ st. Solito, inutile sbracciata di Ogunseye a centrocampo: ammonito, sarà squalificato.

1’ st. Si riparte. Prima azione bianconera con Shpendi che commette fallo al limite su Illanes. Toscano è ripartito con David, ma sta facendo scaldare Ciofi e Pierozzi

47’ pt. Si va al riposo sull’1-1 e il risultato è giusto per quanto visto finora. Certo brucia aver subìto il pareggio all’ultima azione. Toscano nella ripresa dovrà prendere una decisione su David, troppo in difficoltà contro una squadra composta da giocatori forti e qualitativi. Troppo morbido l’esterno sinistro, che sul gol di Panico non ha fiutato il pericolo e non ha accorciato verso Silvestri, permettendo all’ex bianconero di trovare il varco giusto per andare a segnare

46’ pt. PAREGGIO DI PANICO. Nell’unico minuto di recupero, Panico pareggia su assist di Capello. Ma decisivo l’ennesimo errore di concetto di David, che non stringe il campo e permette a Panico di infilarsi in area e di spaccare la porta con un violento destro da 10 metri.

45’ pt. Arriva anche il quarto angolo su cross di Adamo. Shpendi a un passo dalla doppietta su corner: Illanes gli mura il destro-

44’ pt. David conquista prima un fallo laterale in zona avanzata e poi il secondo calcio d’angolo. Calcia David e Schiavi mette di nuovo in corner.

40’ pt. Prestia esce a chiudere un buco di Varone e commette fallo. Capezzi chiede il secondo giallo per Prestia e si prende lui l’ammonizione.

39’ pt. TRAVERSA DI CAPELLO. Destro violento dai 25 metri e palla che scheggia la traversa e finisce oltre il fondo

37’ pt. Cross di Cicconi, deviazione di Silvestri con il corpo e Pisseri blocca

36’ pt. Ora la Carrarese sta provando ad alzare i giri del motore. Cesena che sta soffrendo sulla propria sinistra, con David e anche Varone in difficoltà. Ora fallo di Varone e punizione dalla trequarti per i toscani

35’ pt. Ammonito il tecnico di casa Calabro per proteste

34’ pt. Prima occasione Carrarese e Pisseri risponde presente, bloccando in due tempi il diagonale mancino di Cicconi da posizione defilata.

33’ pt. Punizione lunga di Schiavi, David allunga in fallo laterale di testa

32’ pt. Prestia ferma Cicconi a metà campo: fallo giusto, ma ammonizione esagerata da parte di Caldera

30’ pt. Adamo mette in corner un cross lungo di Zanon. Batte Schiavi lungo per il destro al volo di Zanon, che calcia nel settore ospiti

29’ pt. Bravissimo Francesconi a chiudere il cross di Zanon, che aveva seminato un David in difficoltà in fase difensiva, ma anche Varone e Silvestri.

27’ pt. Adamo percuote a sinistra, evita Cicconi e crossa troppo su Bleve che blocca

26’ pt. Calabro ha invertito le posizioni di Panico e Finotto, con l’ex bianconero che ora agisce sul centro-destra

23’ pt. Fallo ingenuo di David su Zanon, che non sarebbe mai arrivato sul lancio di Cicconi. Punizione per la Carrarese sul vertice destro dell’area. Ogunseye allontana il cross da destra di Schiavi. Sul prosieguo, Prestia va a vuoto ai 25 metri e Finotto calcia provando a sorprendere Pisseri: palla lontana dai pali

21’ pt. La Carrarese prova a reagire: Panico commette fallo su Prestia che stava liberando di testa e viene ammonito

20’ pt. Per Cristian Shpendi sono 18 gol senza rigori: è il miglior marcatore della Serie C

19’ pt. CESENA IN VANTAGGIO. Ha segnato Cristian Shpendi con un destro violento su assist di Francesconi. Cesena avanti: che mentalità

16’ pt. Punizione per la Carrarese sulla trequarti offensiva: Cicconi calcia, Di Gennaro sul secondo palo fa sponda a centro area, dove Capello prova la mezza rovesciata e spara nel settore ospiti

15’ pt. Ancora Cesena pericoloso con Shpendi, che però scivola al momento del tiro dopo l’assist di Berti

14’ pt. Cesena a un centimetro dal vantaggio. Palla-gol clamorosa. Punizione di Adamo, colpo di testa di Silvestri che esce di un soffio, con Shpendi che manca la deviazione a porta vuota in scivolata

13’ pt. Fallo di Capezzi su Ogunseye sulla trequarti offensiva bianconera

12’ pt. La Carrarese fa grande possesso palla dentro la propria metà campo, chiamando anche il portiere Bleve al palleggio

8’ pt. Partita che si gioca su ritmi più che discreti: grande equilibrio in campo

3’ pt. Bleve deve uscire di piede fuori dall’area per anticipare Shpendi, lanciato da una sponda aerea di Ogunseye

2’ pt. Cesena subito pericoloso: Adamo sfonda e crossa, Di Gennaro anticipa Ogunseue in corner. Sugli sviluppi del corner calciato da David, Berti va in slalom in area e cerca Shpendi, anticipato da Bleve a terra

1’ pt. Si parte. Primo pallone toccato da Ogunseye.

Le squadre scendono in campo

Le scelte: Toscano sceglie David come esterno sinistro, con Francesconi e Varone in mediana e Ogunseye in prima linea. Carrarese a trazione anteriore, con tre punte: Finotto e Panico agiranno come trequartisti alle spalle di Capello. Chiara l’intenzione dei toscani di partire forte. Presenti al momento tremila tifosi, 212 dei quali nel settore ospiti.

Il Cesena scende in campo a Carrara (ore 20.45) nel big-match contro la Carrarese terza in classifica. La capolista è senza gli squalificati Kargbo e De Rose ed è priva anche degli infortunati Donnarumma, Corazza e Pieraccini. Silvestri non è al meglio per colpa dell’influenza ma dovrebbe stringere i denti, confermato Piacentini in difesa con Ciofi in panchina. Saber entrerà a gara in corso. Tra i toscani, l’esterno destro Grassini in panchina ma ancora a corto di condizione. Assenti gli altri infortunati: Giannetti, Morosini, Belloni, e il difensore Maccherini.