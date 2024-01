AMMONITO: Nanni, Saber, Prestia, Palomba, Silvestri, Motolese, Mordini, Biancu, Francesconi, Toscano NOTE: Spettatori 8.345 (paganti 1.810, abbonati 6.535) per un incasso di euro 51.145,07. Angoli 10-2 per il Cesena

OLBIA (3-4-2-1): Rinaldi; Palomba (1’ st Mordini), Bellodi, Motolese; Arboleda, Dessena, Biancu, Montebugnoli (29’ st Schiavone); Contini (39’ st Scapin), Ragatzu; Nanni. In panchina: 22 Van der Want, 2 Zallu, 6 Incerti, 3 La Rosa, 15 Zanchetta, 9 Corti, 29 Gennari, 30 Caggiu. Allenatore: Leandro Greco.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo, Varone (13’ st Francesconi), De Rose, Donnarumma; Saber (1’ st Berti), Kargbo (13’ st Shpendi, 40’ st Ogunseye); Corazza. In panchina: 61 Siano, 34 Veliaj, 3 Pitti, 13 Coccolo, 26 Piacentini, 4 Chiarello, 24 Pierozzi, 25 David, 30 Giovannini. Allenatore: Domenico Toscano.

Brutto finale al termine di una partita che il Cesena ha dominato, come dimostrato dal computo totale dei tiri: 20 a 2.

36’ st. Gol annullato a Corazza per fuorigioco: il Joker aveva deviato un tiro-cross di Adamo

38’ st. Incursione di SIlvestri, che conquista il decimo corner: destro in cielo di Francesconi dopo la respinta della difesa

39’ st. Dentro Scapin per Contini nell’Olbia mentre anche Shpendi chiede il cambio. Entra Ogunseye

46’ st. L’Olbia va in gol con Scapin a gioco fermo: l’arbitro aveva già fischiato l’evidentissimo fallo dell’attaccante su Donnarumma

49’ st. Finisce qui con un bruttissimo episodio: il padre di Shpendi che cerca di andare addosso al portiere Rinaldi, che aveva abbattuto il centravanti del Cesena con una ginocchiata in testa

33’ st. Biancu aggancia De Rose da dietro: giallo

29’ st. Nell’Olbia debutta Schiavone: esce Montebugnoli: ora Olbia con il 4-3-1-2

25’ st. Mordini va dritto su Berti che aveva già scaricato palla. Punizione laterale per il Cesena e giallo per l’ex bianconero. Punizione calciata malissimo da Adamo e palla sul fondo

23’ st. L’Olbia sta difendendo lo svantaggio minimo nella speranza di trovare un episodio, Il Cesena spinge alla ricerca del raddoppio

20’ st, Problemi per De Rose. Gioco fermo.

19’ st. Corazza si divora il 2-0 dal limite. Rientra ora Shpendi con il turbante

18’ st. Ammonito Motolese per fallo su Bertri. Giallo per proteste anche per Toscano.

15’ st. Shpendi in fuorigioco viene steso da Rinaldi: Cristian fuori per una ginocchiata al volto. Cesena in dieci

12’ st. Palo di Adamo: destro tonante dai 18 metri e palo che salva l’Olbia. Altra occasione clamorosa. Dentro Shpendi e Francesconi per Kargbo e Varone

11’ st. Kargbo conquista il nono corner mentre Toscano prepara due cambi

10’ st. Altro fallo invertito e assegnato all’Olbia. Sta diventando pericolosa la partita per la reazione dell’Olbia e per l’arbitro

9’ st. Secondo corner per l’Olbia: Pieraccini alza e Pisseri prende la palla

5’ st. Un errore di Kargbo apre il primo contropiede dell’Olbia del match: Ragatzu per Nanni, murato in corner da Silvestri, Dalla bandierina colpo di testa Nanni respinto con il corpo da Pieraccini. L’Olbia chiede il rigore, il Cesena riparte e sfiora il bis con Corazza: sinistro centrale. Rivisto in tv, la respinta di Pieraccini è con schiena-collo