NOTE: Spettatori 5.000 circa. Angoli 9-7 per il Cesena

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo, Varone (24’ st Francesconi), De Rose, Donnarumma; Saber (24’ st Berti), Kargbo (38’ st Ogunseye); Shpendi (18’ st Corazza). In panchina: 34 Veliaj, 61 Siano, 3 Pitti, 4 Chiarello, 24 Pierozzi, 25 David, 26 Piacentini, 30 Giovannini. Allenatore: Domenico Toscano.

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Pellizzari, Cella, Mondonico (32’ st Gatto); Clemente, Saco, Prezioso, Paolucci (17’ st Giampaolo, 32’ st Basso), Martina; Energe (17’ st Cioffi), Spagnoli. In pancìhina: 12 Vitali, 25 Pierandrei, 19 Agyemang, 24 D’Eramo, 34 Radicchio, 70 Barnabà, 90 Moretti. Allenatore: Gianluca Colavitto.

48’ st. FRANCESCONI LA CHIUDE. Il primo gol di Matteo Francesconi tra i professionisti chiude i conti. Il Cesena vince ad Ancona e raddoppia il vantaggio sulla Torres. Finisce qui. Cesena ancora super e festa per Francesconi, autore dello 0-2 e per Ogunseye, che gli ha fornito un assist solo da spingere in rete.

47’ st. L’Ancona butta palle dirette in area: Pieraccini sventa e si prende un fallo da Basso.

46’ st. De Rose conquista una punizione sulla trequarti ma Adamo la calcia malissimo

45’ st. Adamo si divora lo 0-2 su assist di Ogunseye si presenta solo davanti a Perucchini e invece di cedere a Corazza, che era appostato a porta vuota, spara con il destro e viene murato dal portiere di casa. Quattro minuti di recupero

44’ st. Traversa di Corazza: destro a giro su sponda di Ogunseye e la traversa si sostituisce a Perucchini. Palla che poi finisce sul fondo

43’ st. Cioffi ci prova da 25 metri: palla due metri oltre la traversa.

41’ st. Cioffi conquista un corner, è il settimo per l’Ancona. Sul corner parte il contropiede di Adamo, che duetta con Berti e poi spara dai 20 metri: palla altissima

39’ st. Affondo di Donnarumma, che con lucidità va a conquistare il nono corner. Respinto il cross di Donnarumma, Berti la ricicla ai 20 metri ma calcia decisamente fuori di destro

38’ st. Ultimo cambio nel Cesena: dentro Ogunseye e fuori Kargbo

37’ st. Spagnoli calcia da 35 metri sperando di beffare Pisseri, che controlla di petto a centro area

34’ st. Ammonito Prestia per fallo su Cioffi sulla trequarti. Francesconi allontana il cross di Basso

33’ st. Ottavo corner per il Cesena. Perucchini non si fa sorprendere dal tiro di Adamo su appoggio di Donnarumma e blocca

32’ st. Doppio cambio nell’Ancona: dentro Gatto e Basso, escono Mondonico e Giampaolo.

31’ st. Adamo conquista un corner: è il settimo. Perucchini respinge: Berti ricicla ai 20 metri e sfiora l’incrocio dei pali

28’ st. ANCONA IN DIECI. Espulso Prezioso. Il centrocampista dell’Ancona ferma fallosamente Berti sulla trequarti e poi manda palesamente a quel paese l’arbitro, che gli mostra il rosso diretto

27’ st. Torna a scendere la nebbia e diminuisce la visibilità mentre De Rose conquista un buon fallo al limite dell’area bianconera

26’ st. Break del Cesena, con Berti che carica il destro di Corazza: diagonale lontanissimo dai pali dai 15 metri

24’ st. Doppio cambio nel Cesena: dentro Berti e Francesconi, fuori Saber e Varone

23’ st. Destro di Kargbo dai 22 metri: palla lontanissima dalla porta

22’ st. Spagnoli in scivolata tocca Silvestri e viene ammonito

20’ st. Cesena a un passo dal raddoppio: destro di Varone respinto dalla difesa, Saber ricicla per De Rose, il cui destro dai 20 metri è alzato in corner da Perucchini. Lunghissimo e direttamente sul fondo il corner di Adamo

17’ st. Tre cambi: dentro Corazza per Shpendi, nell’Ancona dentro Cioffi e Giampaolo per Energe e Paolucci

16’ st. Kargbo ammonito per aver calciato dopo il fischio dell’arbitro a segnalare un evidente offside

15’ st. Il Cesena prova a congelare la partita dopo il vantaggio conseguito al 51’

11’ st. L’Ancona prova a muovere avanti, ora si vede un po’ meglio

6’ st KARGBO 0-1. Gol gioiello di Kargbo e Cesena in vantaggio. Riceve spalle alla porta da Adamo e con una magia di interno sinistro “rovescia” sul palo lontano e batte Perucchini

3’ st. Punizione di Prezioso dalla trequarti, Pellizzari colpisce di testa lontanissimo dai pali

1’ st. Si riparte. Prima palla per l’Ancona.

Squadre che rientrano in campo, non dovrebbero esserci sostituzioni. Visibilità sempre piuttosto limitata, ma perlomeno nell’intervallo non è peggiorata

45’ pt. Si va al riposo senza recupero. Al Del Conero è 0-0 con un’occasione per Saco su palla inattiva e due mezze conclusioni bianconere con Donnarumma e Kargbo. Bianconeri poco puliti dal punto di vista tecnico, con Shpendi che davanti sta faticando mentre Varone e Saber stanno nel complesso dando pochino

44’ pt. Saber costretto a chiudere su Paolucci: palla in corner. Cross di Prezioso e fallo di Mondonico su Silvestri

39’ pt. Martina con la mano ferma Kargbo sulla fascia. Punizione laterale per il Cesena all’altezza del vertice destro dell’area. L’Ancona si salva in fallo laterale

38’ pt. Con il trascorrere dei minuti, la situazione visibilità si fa sempre più critica

36’ pt. Kargbo dai 18 metri: deviazione di Mondonico e palla che esce a centimetri dal palo. Corner e fallo in attacco di Varone sulla battuta di Adamo

34’ pt. Il Cesena sta faticando ad assorbire il mobilissimo Paolucci, che parte come mezzala sinistra, tra Adamo e un Varone in difficoltà, ma che spesso si piazza tra le linee alle spalle delle due punte

33’ pt. Altro corner per l’Ancona, con Pieraccini che chiude l’avanzata di Spagnoli. Pisseri esce e agguanta il corner di Prezioso, subendo anche fallo

31’ pt. Prima palla-gol del match con Pisseri che alza il colpo di testa di Saco. Questa volta il Cesena libera

30’ pt. Paolucci sfonda tra Pieraccini e Prestia: Silvestri spazza in corner

27’ pt. Prezioso aggancia Saber: punizione sulla trequarti per il Cesena. Respinta la punizione laterale di Adamo

24’ pt. Grande intensità in campo, ma il Cesena non ha il furore mostrato una settimana fa contro il Pontedera

22’ pt. Contropiede di Energe, che semina Silvestri e Prestia: Pieraccini chiude in angolo. Calcia Energe, Paolucci cerca il destro al volo ma svirgola, il Cesena libera l’area. Poi Kargbo finisce a terra.

17’ pt. Kargbo conquista il terzo corner. Varone di testa sul cross di Donnarumma: deviazione in corner di un difensore. Perucchini blocca dopo la deviazione di Pellizzari che aveva fatto impennare la palla

16’ pt. Errore di Varone, che fa partire Spagnoli in contropiede: sinistro controbalzo dai 20 metri in curva. Ma che orrore di Varone

14’ pt. Mondonico stende da dietro Shpendi a centrocampo: giallo per il difensore dell’Ancona

11’ pt. Ancora Kargbo in fuorigioco sulla verticalizzazione profonda di Prestia

10’ pt. Shpendi ruba palla, Saber libera Kargbo, che però era in fuorigioco

8’ pt. Prestia spara su Martina: palla sul fondo ma Cavaliere si inventa il corner per l’Ancona. Calcia Prezioso, la difesa bianconera libera in fallo laterale

7’ pt. Adamo per Kargbo, chiuso in corner da Pellizzari: cross di Adamo respinto, ricicla Saber che offre di nuovo a Kargbo, chiuso ancora in angolo. Respinto anche il secondo corner di Adamo, poi Shpendi viene pescato in fuorigioco

5’ pt. Punizione per il Cesena sulla trequarti offensiva per fallo su Saber. Ammonito Colavitto per proteste. La punizione di Donnarumma è respinta dalla difesa di casa

3’ pt. Donnarumma sfonda a sinistra e prova a sorprendere Perucchini sul primo palo: il portiere è attento e respinge in tuffo

2’ pt. Fallo di Adamo su Paolucci sulla fascia, all’altezza del lato corto dell’area di rigore. Punizione per l’Ancona: il cross di Prezioso è bloccato in presa da Pisseri

1’ pt. Si parte. Prima palla per il Cesena

Tutto pronto al Del Conero, mancano solo gli ultras bianconeri. In corso il minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva