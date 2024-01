Calcio C, diretta Cesena-Pontedera 4-0 live FINALE

CESENA-PONTEDERA; 4-0

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini (1’ st Piacentini), Prestia, Silvestri; Adamo, Varone (12’ st Francesconi), De Rose (24’ st Corazza), Donnarumma (12’ st David); Berti, Kargbo; Shpendi. In panchina: 22 Montalti, 61 Siano, 3 Pitti, 24 Pierozzi, 11 Ogunseye. Allenatore: Domenico Toscano.

PONTEDERA (3-4-2-1): Ciocci; Calvani, Martinelli, Guidi (34’ Pretato); Ambrosini (1’ st Angori), Ignacchiti (27’ st Marrone), Provenzano (1’ st Lombardi), Perretta; Benedetti, Ianesi; Fossati (1’ st Selleri). In panchina 1 Lewis, 22 Vivoli, 2 Gagliardi, 23 Cerretti, 20 Delpupo. Allenatore: Massimiliano Canzi.

ARBITRO: Ubaldi di Roma 1.

RETI: 21’ pt, 26’ pt e 28’ pt Shpendi, 37’ pt Kargbo

AMMONITO: Pieraccini

NOTE: Spettatori 4.192 circa (abbonati 3.141, paganti 1.051) per un incasso di 22.437,55 euro. Angoli: 10-4 per il Cesena.

Finisce qui: Cesena batte Pontedera 4-0

48’ st. Cross di Adamo, Chiarello cicca la girata che sarebbe valsa il 5-0.

45’ st. 4 (evitabili) minuti di recupero.

38’ st. Cross forte e teso di Adamo, Chiarello di testa sotto misura centra in pieno Martinelli, palla in angolo.

37’ st. Girata di Lombardi di poco alta.

34’ st. Ultimo cambio nel Cesena: fuori Kargbo e dentro Chiarello, nel Pontedera Pretato per Guidi.

27’ st. Marrone per Ignacchiti nel Pontedera.

25’ st. Doppia parata di Pisseri prima su una rovesciata ravvicinata di Selleri poi su un mancino dello stesso Selleri.

24’ st. Nel Cesena fuori De Rose e dentro Corazza.

21’ st. Kargbo recupera palla a metà campo, parte un contropiede 3 contro 2 fermato sul nascere da un ottimo intervento di Guidi.

18’ st. Scontro aereo in cui ha la peggio Shpendi: staff medico in campo ma nulla di grave. Già pronto a rientrare il 9.

12’ st. Doppio cambio Cesena: fuori Donnarumma e Varone, dentro David e Francesconi. Poco prima, destro da fuori di Guidi potente ma di parecchio a lato.

5’ st. Ennesima sgasata di Kargbo, che però finisce la benzina sul più bello con la palla che si perde sul fondo.

3’ st. Piccolo parapiglia in zona-bandierina, l’arbitro ammonisce subito Lombardi.

1’ st. Ben 3 cambi nel Pontedera all’intervallo: Selleri per Fossati, Lombardi per Provenzano e Angori per Ambrosini. Nel Cesena Pieraccini lascia il posto a Piacentini.

48’ pt. Finisce qui un primo tempo memorabile. Cesena avanti 4-0 con numeri impressionanti: 18 tiri in 45 minuti, con 4 gol, un gol fantasma e un palo, oltre a 7 parate di Ciocci

47’ pt. Ottavo corner per il Cesena. E Ciocci salva con un miracolo su sinistro di Shpendi. Corner numero 9

45’ pt. Due minuti di recupero

39’ pt. Destro tonante di Varone dai 18 metri e palla che esce a centimetri dal palo di sinistra. Primo tempo clamoroso del Cesena

37’ pt, KARGBO PER IL POKER. Shpendi in contropiede si divora il poker: salva Ciocci. Sul corner successivo Kargbo piazza la zampata del 4-0 dopo il salvataggio di Guidi su colpo di testa di Prestia

35’ pt. De Rose sbaglia un appoggio di testa e scatena il contropiede del Pontedera, con Benedetti che impegna Pisseri in corner

33’ pt. De Rose per Kargbo, che entra in area e calcia di potenza: Ciocci si oppone di pugno

32’ pt. Sinistro alto di Ambrosini dai 22 metri.

31’ pt. Pisseri vola a mettere in corner la deviazione di Guidi su punizione di Provenzano.

30’ pt. Ammonito Pieraccini per fallo su Ianesi. Punizione per il Pontedera sulla trequarti

28’ pt. TRIPLETTA DI CRISTIAN. Di testa su cross di De Rose. Tre gol di Shpendi in 27 minuti e 15 secondi. Da record o quasi

26’ pt, SHPENDI BIS: 2-0 CESENA. Ancora Cristian Shpendi in gol a porta vuota dopo la respinta del palo su colpo di testa di Kargbo su splendido cross di Adamo. Un 2-0 strameritato per una squadra che ha già concliuso 11 volte in 26 minuti.

25’ pt. Canzi ha già mandato a scaldarsi tre giocatori

21’ pt, CESENA IN VANTAGGIO. Ha segnato Shpendi, con il piatto destro su assist di Kargbo, Vantaggio strameritato per un Cesena finora devastante

20’ pt. Shpendi calcia fuori dai 22 metri. Già 8 conclusioni bianconere

19’ pt. INCREDIBILE. Kargbo a porta vuota da mezzo metro spara in curva un assist meraviglioso di Donnarumma. Da non credere

18’ pt. Kargbo accompagnato a terra da Martinelli in area mentre stoppa di petto. Si prosegue

16’ pt. Kargbo si divora il vantaggio calciando da 10 metri addosso a Ciocci un assist splendido di Shpendi. Incredibile come stia ancora 0-0

15’ pt. Sinistro violentissimo di Donnarumma che sfiora l’incrocio dei pali

12’ pt. Shpendi di testa su cross di Adamo: CIocci mette in corner. Sugli sviluppi, Silvestri incorna nella curva Mare vuota

9ì pt. Pazzesca chance sprecata dal Cesena con salvataggio di Provenzano su tiro di Pieraccini che avviene con palla già entrata. Arbitro e assistente non vedono. Incredibile

8’ pt. FIn qui un ottimo Cesena che sta giocando dentro la metà campo del Pontedera. Terzo corner

7’ pt. Grande iniziativa di Adamo a destra e palla nel mezzo e Ciocci vola ad anticipare Shpendi

4’ pt. Ciocci nega il gol a Kargbo: secondo corner. Seconda palla di Adamo, sponda di Pieraccini e Ciocci esce in anticipo su Shpendi

3’ pt. Primo corner per il Cesena. La difesa spazza e De Rose stoppa il contropiede.

2’ pt. Shpendi ruba palla a Martinelli, Berti si invola ma sbaglia l’assist per Kargbo e Calvani salva

1’ pt. Partiti

Squadre in campo. Atmosfera ovattata. I tifosi del Cesena nei distinti non si sentono, cori solo dalla curva ospiti