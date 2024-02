Calcio C, diretta Cesena-Pineto 2-0 live finale: settima vittoria di fila, record tra i professionisti per il Cavalluccio

FINISCE QUI: Cesena batte Pineto 2-0.

48’ st. Scontro aereo tra Pieraccini e Chakir, doloranti rispettivamente a naso e testa: staff medici in campo.

46’ st. 4 minuti di recupero.

43’ st. Silvestri si spinge in avanti e viene servito da Kargbo, cross invitante per Varone che di testa sfiora il 3-0.

39’ st. Pierozzi dentro per Adamo, slot finiti per il Cesena.

36’ st. RADDOPPIA IL CESENA! Corner dalla destra battuto da Adamo, la palla arriva a Pieraccini il cui destro schiacciato trova la deviazione vincente di Ogunseye.

33’ st. Intervento scomposto di Ogunseye, subito ammonito.

32’ st. Nel Pineto Foglia per Sannipoli e Della Quercia per Baggi.

32’ st. Corner di Volpicelli, alta la zuccata di De Santis.

29’ st. Problemi per Corazza, sostituito da Ogunseye.

27’ st. Punizione velenosa dalla sinistra di Volpicelli, deve metterci i pugni Pisseri.

23’ st Nel Pineto Njambé per Germinario.

20’ st. CESENA IN VANTAGGIO. Un incontenibile Kargbo prende il fondo sulla sinistra e mette al centro per Corazza che non deve fare altro che appoggiare in rete da pochi passi.

18’ st. Ancora Kargbo giù in area, l’arbitro non fischia per poi ammonire in seguito il 10 bianconeri non per simulazione ma per proteste.

16’ st. Kargbo va giù in area in un contrasto con De Santis, l’arbitro dice “spalla contro spalla” e lascia proseguire tra le proteste del Manuzzi.

15’ st. Nel Cesena fuori Francesconi e dentro Varone.

9’ st. Kargbo sulla sinistra rientra e serve Francesconi, destro dai 16 metri di poco a lato.

7’ st. Recupero palla con De Rose che manda Corazza in porta, il 18 cercando di saltare Mercorelli si defila troppo e guadagna solo un corner.

3’ st De Rose innesca Kargbo, dentro per Shpendi, palla forte e rasoterra su cui si avventa Mercorelli in anticipo.

1’ st. Cambio nel Pineto: dentro Chakir per Teraschi, nel Cesena Kargbo per Berti. Parte la ripresa.

49’ pt. Alto il sinistro di Donnarumma. Termina qui il primo tempo, sullo 0-0. Il Cesena ha faticato tanto nel primo tempo per il coraggio e le idee di un Pineto ordinato, intenso e ben organizzato

48’ pt. Esce Gambale, uno dei migliori, e in porta va Mercorelli. Punizione Cesena ai 17 metri

46’ pt, ESPULSO TONTI. L’ex di turno esce fuori area e abbatte Corazza, che lo aveva anticipato, Cartellino rosso per gioco violento più che per fallo su chiara occasione da rete

45’ pt. Un minuto di recupero

44’ pt. Per una volta è il Cesena ad essere asfissiato dagli avversari. Ottimo il Pineto e Cesena che non è riuscito poche volte a sprigionare la propria energia

43’ pt. Angolo per il Pineto, con Francesconi che chiude un cross di Borsoi. Calcia Volpicelli per il destro al volo di Sannipoli, che svirgola. Pisseri blocca e lancia subito in contropiede Shpendi, che sbaglia il difficile aggancio al volo a tu per tu con Tonti

36’ pt. SInistro centrale di Volpicelli dal limite: Pisseri blocca sereno

35’ pt. Bella manovra del Cesena e cross di Donnarumma su cui Pieraccini e Shpendi (travolto da De Santis senza che venga punito con il rigore) non ci arrivano

33’ pt. Adamo conquista punizione sulla fascia destra: calcia lo stesso Adamo, palla allontanata e rimessa dentro da Berti per Shpendi, fermato in evidente fuorigioco

31’ pt. Corazza cerca la conclusione dai 25 metri: blocca sicuro Tonti

28’ pt. PISSERI: Miracolo su destro ravvicinato di Gambale, favorito dagli incredibili lisci di Prestia e di Pieraccini dopo un’iniziativa di Volpicelli

27’ pt. Berti manca l’impatto di testa sul cross di Donnarumma, Adamo ricicla per De Rose: destro alto dai 20 metri

26’ pt. Ammonito Sannipoli per una scivolata su Donnarumma a metà campo: decisione esagerata anche questa

23’ pt. Palo di Donnarumma con un tiro cross che scavalca Tonti e si stampa sul palo. Sul prosieguo Adamo spara e Tonti in due tempi si salva in angolo. Un corner senza sviluppi

19’ pt. Il Cesena sta soffrendo in quanto concede troppa libertà a Lombardi, sempre libero di impostare

18’ pt. Gioco fermo per un problema a Sannipoli

16’ pt. Ammonito Corazza per simulazione, ma in realtà il Joker è caduto dopo un contatto con Tonti, che aveva comunque preso palla. Si doveva ripartire con un corner. Decisione assurda di un arbitro che ha fin qui mostrato più di un imbarazzo

14’ pt. Pressione alta del Cesena, Shpendi ruba con l’aiuto di Pieraccini, che cerca poi Corazza. Una deviazione di De Santis fa arrivare palla a Berti, che non riesce a liberararsi per il tiro e offre a Donnarumma: destro largo dai 18 metri

12’ pt. Il Pineto gioca con personalità e con grande intensità

11’ pt. Fallo di Prestia su Gambale ai 25 metri. Volpicelli sistema la palla. Schema per Sannipoli, che stoppa con un braccio (che né arbitro né assistente vedono) poi calcia alto in girata.

9’ pt. Fallo su Adamo e punizione per il Cesena sulla trequarti: troppo alta per la testa di Silvestri la palla crossata dallo stesso Adamo

7’ pt. Sul pallleggio del Pineto, il Cesena scivola verso un 4-4-2, con Adamo che si alza, Shpendi ad affiancare Corazza, Berti che sfila a sinistra e Donnarumma che scende su Volpicelli

6’ pt. Primo corner del match per il Pineto: Corazza respinge il cross di Volpicelli

5’ pt. Berti si divora il vantaggio. Adamo calcia, la palla viene stoppata da Shpendi sul dischetto del rigore e poi finisce a Berti, che da i 13 metri cerca il palo lungo ma calcia fuori di un soffio

3’ pt. Pineto subito propositivo e coraggioso. Palleggia e cerca di muovere il Cesena per poi cercare o l’imbucata su Gambale o lo scarico sugli esterni

1’ pt. Si parte.

Tutto pronto tranne l’arbitro che deve togliere la referee cam con cui era entrato in campo. Il calcio di inizio lo batterà il Pineto, con il Cesena che attaccherà nel primo tempo verso la curva Ferrovia’