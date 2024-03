Calcio C, diretta Cesena-Gubbio 2-0 FINALE (rivivi il live)

NOTE: Spettatori 10.120 (di cui 3.585 paganti e 6.535 abbonati). Angoli 8-5 per il Cesena.

GUBBIO (4-4-1-1): Vettorel; Corsinelli (31’ st Rosaia), Tozzuolo, Signorini, Calabrese (12’ st Dimarco); Mercati (12’ st Morelli), Casolari, Bumbu (26’ st Chierico), Desogus; Di Massimo (31’ st Udoh); Bernardotto. In panchina: 77 Greco, 3 Mercadante, 19 Morelli, 20 Brambilla, 31 Pirrello. Allenatore: Piero Braglia.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Piacentini (21. st Ciofi), Prestia, Silvestri; Pierozzi (35’ st David), De Rose, Francesconi, Adamo; Berti (26’ st Varone), Kargbo (35’ st Chiarello); Shpendi. In panchina: 33 Klinsmann, 61 Siano, 3 Pitti, 13 Coccolo, 98 Tampieri, 30 Giovannini, 92 Coveri. Allenatore: Domenico Toscano.

FISCHIO FINALE. Il Cesena si impone 2-0 sul Gubbio e torna a +9 sulla Torres.

48’ st Desogus dal limite a sinistra impegna Pisseri in volo plastico. Sulla ripartenza del Cesena Morelli blocca l’azione e viene ammonito.

46’ st. Adamo dall’angolo colpo di testa di Varone respinto dalla difesa rossoblù.

45’ st chiamati 4 minuti di recupero. Angolo per il Cesena.

42’ st Ciofi per Chiarello che tira da destra e impegna Vettorel alla respinta.

40’ st Punizione da destra di Dimarco con Tozzuolo che colpisce bene di testa a centro area e impegna Pisseri in volo plastico a bloccare la sfera.

37’ st. Il Gubbio guadagna due calci d’angolo. Battuti senza esito.

35’ st Due cambi. Esce Pierozzi ed entra David. Esce Kargbo ed entra Chiarello.

31’ Due cambi: esce Di Massimo ed entra Udoh, esce Corsinelli ed entra Rosaia.

29’ GOL DEL CESENA: Francesconi recupera palla a metà campo ed innesca Shpendi. Ingresso in area da destra e bordata sotto l’incrocio. E’ il 20° gol stagionale in 26 presenze per il gemello.

26’ st cambi: Fuori Berti dentro Varone. Fuori Bumbu tra gli applausi del suo ex pubblico entra il figlio d’arte Chierico.

24’ st. Ammonito Kargbo. Fallo in ripartenza a metà campo su Bumbu.

23’ st. Shpendi entra in area dopo un triangolo a destra. Cross in mezzo per Adamo che prova la sforbiciata lisciando il pallone.

21’ st. Ammonizione per De Rose. Fallo su Desogus. Cambio per il Cesena. Esce Piacentini entra Ciofi.

20’ st. Adamo innesca Kargbo in area che tira di punta per la respinta a terra del portiere ospite,

18’ st. Desogus da sinistra a giro sul secondo palo. Vola Pisseri e devia miracolosamente in angolo.

14 st. Contatto in area tra Silvestri e Bernardotto. L’arbitro fischia a favore del Cesena. Ma restano dubbi su un eventuale contatto ai danni dell’attaccante del Gubbio.

12’ st doppio cambio per il Gubbio entrano Morelli e Dimarco, fuori Mercati e Calabrese.

11’ st Pisseri respinge su Bernardotto poi Francesconi in scivolata stoppa il tap in di Bumbu

7’ st. Berti lancia Shpendi che ha spazio per attaccare ma viene fermato in fuori gioco,

4’ st. GOL DEL CESENA. Piacentini recupera a metà campo ed innesca Pierozzi. Parla a Kargbo che verticalizza per Shpendi. Suggerimento largo a sinistra per Adamo che ciabatta il tiro. Parabola beffarda che inganna Vettorel per il vantaggio bianconero.

1’ st. Di Massimo per Corsinelli girata di sinistro alta.

1’ st. Nessun cambio. Si riparte con gli stessi 22 della prima frazione.

45’ pt. Primo tempo che si chiude 0-0 senza recupero. Molto solido e molto ben messo in campo il Gubbio, che sta creando difficoltà ad un Cesena meno in palla del solito e molto frenetico, soprattutto a sinitra con Adamo e Kargbo

44’ pt. Corsinelli rischia l’autogol su cross di De Rose: palla in corner, gestito malissimo da Adamo e Kargbo

43’ pt. Adamo perde una palla sanguinosa e scatena il contropiede del Gubbio, Prestia scivola e Di Massimo va all’uno contro uno con Silvestri, che lo costringe al tiro da posizione defilata: palla sull’esterno della rete

40‘ pt. Altro fallo da giallo: Casolari stende Adamo dopo che Silvestri e Piacentini stavano per combinarla

37’ pt. Slalom di Kargbo, che arriva sul fondo e cerca la deviazione di Shpendi: Vettorel è reattivo

36’ pt. Vettorel vola sull’incornata di Prestia e dopo l’errore in uscita di Casolari, Shpendi viene murato in corner

35’ pt. Altro break di Berti e palla a Shpendi, fermato in corner

31’ pt. Prima palla gol del Cesena, con il sinistro di Shpendi disinnescato da Vettorel: erano stati bravissimi De Rose a rubare palla e Berti a capovolgere il fronte e a far decollare il gemello

28’ pt. Quando il Cesena recupera, il Gubbio ricorre subito al fallo tattico: Calabrese abbatte Berti e viene ammonito. Il Cesena perde palla immediatamente per l’ennesimo errore di Adamo

27’ pt. Shpendi murato dopo bella azione di Pierozzi e sul prosieguo, Piacentini sbaglia la misura del cross dopo un tocco smarcante ancora di Pierozzi

25’ pt. I giocatori del Gubbio si muovono tantissimo e sono bravissimi a farsi trovare liberi negli spazi tra le linee

23’ pt. Interminabile possesso palla del Gubbio, il Cesena poi recupera e conquista una punizione sulla trequarti offensiva con Kargbo. Punizione respinta, Silvestri rimette in mezzo e Pierozzi di testa devia debolmente su Vettorel

18’ pt. Troppi errori del Cesena sia dietro in appoggio, che davanti nelle scelte

15’ pt. Cesena un po’ troppo frenetico

14’ pt. Buoni ritmi e grande intensità, con il Gubbio che non si limita ad aspettare, anzi, attacca con buone trame

11’ pt. Adamo sbaglia completamente i tempi dell’uscita e lascia un’autostrada a Corsinelli, il cui cross è deviato di testa fuori da Mercati

9’ pt. Secondo calcio d’angolo per il Cesena. Palla respinta in fallo laterale, sui cui sviluppi il cross di Berti è appena alto per Silvestri

6’ pt. Il Gubbio quando palleggia alza tantissimo Corsinelli a destra e Desogus a sinistra, con Mercati che entra dentro il campo. Mercati si prende un giallo per fallo su Silvestri

4’ pt. Kargbo sprinta e conquista il primo corner. Dal corner per il Cesena parte il contropiede del Gubbio, con Bernardotto, servito da Di Massimo, che spara in cielo dai 18 metri

2’ pt. Gubbio con il 4-4-1-1, con Mercati largo a destra a uomo su Adamo. Subito graziato Tozzuolo per un fallo su Kargbo: l’arbitro concede il vantaggio ma poi non mostra il giallo ad azione finita

1’ pt. Partiti

Entrano in campo le squadre. Il colpo d’occhio è notevole, anche se c’è qualche vuoto nella curva Mare inferiore. Nel settore ospiti 142 tifosi del Gubbio.

Nel Cesena tornano titolari De Rose e Kargbo dopo la squalifica, con Toscano che preferisce Pierozzi a David, con Adamo che viaggia a sinistra. Il Gubbio parte con Udoh in panchina. Da valutare quali saranno le scelte tattiche di Piero Braglia in merito allo schieramento: probabilmente un 4-3-2-1, ma non è escluso nulla.

Riflettori accesi al Manuzzi per Cesena-Gubbio (ore 20.30) con i bianconeri che devono rispondere alla vittoria della Torres, che ieri ha superato l’Entella e ora è a-6.