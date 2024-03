Calcio C, diretta Cesena-Entella 4-0 live FINALE VIDEO

21’ pt. Piacentini rischia l’autogol allungando verso Pisseri una palla vagante in area: il portiere in scivolata allontana in fallo laterale

27’ pt. Primo corner per un Cesena in crescita: crossa Donnarumma, zampata alta di Prestia in controbalzo

31’ pt, KARGBO 1-0. Cesena in vantaggio. Piacentini trova Shpendi, che arriva sul fondo e appoggia a Berti, tiro che si trasforma in assist per Kargbo, che insacca da 5 metri e si vendica del giallo assurdo rimediato pochi secondi prima

46’ pt. Montevago vede Pisseri fuori dai pali e prova a uccellarlo da metà campo: palla alta. E’ l’ultimo flash di un primo tempo in cui il Cesena ha faticato per 20 minuti e poi è uscito in modo devastante, con 3 gol di ottima fattura e altre 4 chance sventate da De Lucia

18’ st. Bella azione del Cesena con cross di Berti per Ogunseye che però colpisce in modo molto maldestro, per usare un eufemismo: palla allontanata dall’area.

34’ st. Standing ovation per Augustus Kargbo, al suo posto il Primavera Coveri che debutta in campionato dopo i minuti giocati in Coppa contro il Rimini.

In campo sfila il Cesena femminile, che sta disputando un ottimo campionato di Serie B: le bianconere di Alain Conte sono terze ma a un solo punto dalla coppia di testa composta da Lazio e Ternana. Mentre scorrono le note di Romagna Capitale, le ragazze del Cesena si fanno immortalare con la curva Mare alle spalle

Alla fine recuperano sia Pisseri che Silvestri dopo i sintomi influenzali accusati in giornata: non hanno smaltito completamente smaltito la febbre, ma si sono resi disponibili per giocare e sono andati in campo. Da capire come giocherà l’Entella, che ha perso per influenza il proprio capitano Parodi. Probabile il 3-4-2-1 a specchio. In curva Ferrovia sono attesi 6 tifosi dell’Entella (per ora ne sono arrivati 4).

Da segnalare in tribuna la presenza di Jurgen Klinsmann, campione del Mondo con la Germania ai Mondiali di Italia 90 e padre di Jonathan, terzo portiere del Cesena.

Il Cesena torna subito in campo al Manuzzi (ore 20.45) per incontrare la Virtus Entella, una delle big annunciate del girone che invece ha avuto una annata molto difficile. A poche ore dall’anticipo di questa sera, il Cesena sembra aver perso altri due titolari. Al risveglio muscolare di questa mattina non si sono infatti presentati Pisseri e Silvestri, colpiti dal virus influenzale che da due settimane continua a mietere vittime in casa bianconera (contro il Pineto avevano dato forfait per questo motivo Ciofi, Giovannini e Saber). Il portiere, sempre titolare in questa stagione, e il difensore centrale avevano già avvertito i primi sintomi ieri mattina e non erano stati fatti allenare.

Pisseri e Silvestri figurano nell’elenco dei convocati, ma restano in forte dubbio. Il Cesena ha convocato 4 portieri, compreso Veliaj, aggregando Valentini in difesa. Out anche Giovannini in lista entra Coveri.

Il rischio che Pisseri e Silvestri non ci siano è altissimo. Già certe le assenze degli infortunati Corazza, Pieraccini e Saber. In porta giocherebbe quindi Siano, che in campionato ha giocato mezzo tempo contro il Pontedera alla seconda giornata. In difesa, se Silvestri non sarà in grado di scendere in campo, con Prestia giocherebbero Piacentini e uno tra Ciofi (non al meglio) e Coccolo.