Calcio C, diretta Cesena-Arezzo 1-0 live FINALE

4’ pt. Intanto interessante vedere come l’Arezzo si sia messo praticamente a specchio con il 3-4-1-2. Per la prima volta da quando allena i toscani, Indiani abbandona la difesa a quattro

10’ pt. Partita bloccatissima. Con l’Arezzo che gioca uomo su uomo a tutto campo come fa di solito il Cesena, che senza Shpendi e con Ogunseye in prima linea ha poca profondità

18’ pt. Rigore reclamato a gran voce al Cesena per fallo di Risaliti su Ogunseye, che stava per colpire di testa dal limite dell’area piccola un cross di Donnarumma

20’ pt. CESENA IN VANTAGGIO, Autogol di Chiosa. Saber fa viaggiare Berti a destra: cross a cercare Corazza e a trovare la deviazione di Chiosa, che beffa con un pallonetto clamoroso il proprio portiere Trombini. Cesena avanti, a sorpresa. Da segnalare come Toscano avesse invertito le posizioni di Berti e di Corazza da un minuto

14’ st. Gaddini cerca l’invito per Guccione ai 16 metri ma l’assist è fuori misura e ne nasce un contropiede con sgroppata di Shpendi che manda in porta Corazza pescato però in offside.

25’ st. L’arbitro Vergaro dimentica cosa sia la regola del vantaggio fermando un 3 contro 2 cesenate per fischiare una punizione a metà campo per i bianconeri.

26’ st. Scocca il minuto 71: Pisseri raggiunge Annibale diventando, con 739 minuti, il portiere dall’imbattibilità più lunga nella storia del Cesena in Serie C.

27’ st. Catanese per Foglia e Pattarello per Chiosa nell’Arezzo, che ora passa al 4-2-3-1. Ammonito Prestia e punizione pericolosa per gli ospiti.

29’ st. Nel Cesena David per Donnarumma e Silvestri per Piacentini.

38’ st. Nell’Arezzo Settembrini per Mawuli e Coccia per Montini.

NOTE: Spettatori 9.878 (6.535 abbonati, 3.343 paganti) per un incasso di 71.693,07 euro. Angoli 3-0 per il Cesena.

Squadre in campo: in arrivo la coreografia della curva Mare dedicata a Marco Pantani

Coro della curva Mare: “Giustizia per il Pirata”

In ricordo di Marco Pantani vengono premiati Serena e Denis, i due nipoti del Pirata di Cesenatico scomparso il 20 gennaio 2004.

Bel colpo d’occhio al Manuzzi, con clima per ora accettabile.

Riscaldamento delle due squadre in corso. Arezzo con Ekuban in attacco e Pattarello e Gucci inizialmente in panchina.

Nel Cesena fuori Silvestri per un colpo al naso subito in allenamento. Panchina anche per Shpendi. Dal primo minuto ci sono Piacentini in difesa e Ogunseye in attacco.

Dopo la vittoria di Rimini, il Cesena torna subito in campo al Manuzzi per ricevere l’Arezzo (ore 20.45). I bianconeri in febbraio hanno dato un poderoso allungo in classifica sulla Torres e confidano nel ritorno del loro pubblico per proseguire la loro incredibile marcia in vetta. Silvestri torna in difesa, mentre Varone si gioca una maglia con Francesconi al fianco di Saber. Per il resto non dovrebbero esserci altri cambi rispetto al derby. In casa Arezzo, Risaliti sembra favorito su Polvani, ballottaggio Mawuli-Catanese in mezzo.