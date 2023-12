CESENA-JUVE NEXT GEN: 1-0 CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo, Francesconi (41’ st Varone), De Rose, David (41’ st Donnarumma); Saber (1’ st Berti), Kargbo (37’ st Ogunseye); Shpendi (1’ st Corazza). In panchina 61 Siano, 46 Bagli, 3 Pitti, 13 Coccolo, 26 Piacentini, 24 Pierozzi, 6 Bumbu, 77 Nannelli, 4 Chiarello, 30 Giovannini. Allenatore: Michele Napoli (Toscano. squalificato) JUVENTUS NEXT GEN (5-3-2): Daffara; Savona, Stivanello, Poli, Muharemovic, Turicchia (31’ st Mulazzi); Comenencia (31’ st Cerri), Palumbo, Damiani (1’ st Valdesi); Anghelè (41’ st Mancini), Guerra. In panchina: 25 Scaglia, 3 Stramaccioni, 6 Maressa, 18 Ntenda, 24 Citi, 20 Iocolano, 33 Perotti, 28 Doratiotto. Allenatore: Massimo Brambilla ARBITRO: Bozzetto di Bergamo. RETE: 24’ st Pieraccini AMMONITO: Palumbo, Ogunseye, Berti NOTE: Spettatori 9.046 (2.511 paganti, 6.535 abbonati) per un incasso di euro 59.191. Angoli 10-2 per il Cesena

50’ st. E’ finita. Quinto successo consecutivo per il Cesena, che arriva al quindicesimo risultato utile e vola a quota 39 a tre giornate dal giro di boa. Ora dovrà rispondere la Torres domani in casa del fanalino di coda Fermana

49’ st. Corazza conquista una punizione d’oro dopo un gran recupero di Silvestri su Guerra 47’ st. Berti allontana la palla e si prende il giallo 45’ st. Quattro minuti di recupero 42’ st. Pieraccini si eleva sul corner di Adamo: un difensore devia in corner. E’ il decimo. Palla allontanata e poi giallo a Ogunseye per gioco falloso 41’ st. Daffara miracoloso su colpo di testa di Ogunseye, poi Muharemovic mette in angolo. Prima del corner, tre cambi: Mancini per Anghelè nella Juve, Varone e Donnarumma per Francesconi e David 39’ st. Prima palla toccata da Pisseri nella ripresa: uscita alta su punizione laterale calciata da Palumbo 37’ st. Nel Cesena dentro Ogunseye per un Kargbo sfinito. Pronti anche Donnarumma e Varone 36’ st. Dal corner Juve parte il contropiede due contro due del Cesena, con Kargbo che assiste Corazza, che dai 12 metri alza clamorosamente in curva. Altra occasione clamorosa cestinata 35’ st. Corner per la Juve Next Gen, su cross di Guerra decviato da pieraccini 31’ st. Doppio cambio nella Juventus: dentro Mulazzi e Cerri per Turicchia e Comenencia. Ora Juve con il 3-4-2-1 con Anghelè e Guerra alle spalle di Cerri 29’ st. Due corner consecutivi per il Cesena, ma era nettamente da rigore l’intervento di Savona su David. Altro penalty evidentissimo negato al Cesena 27’ st. Annullato per fuorigioco il 2-0 a Corazza dopo miracolo di Daffara su Francesconi Decisione al limite

24’ st. PIERACCINI: 1-0. Dalla bandierina calcia David e un altro 2004, Pieraccini, di testa incorna sotto la traversa. Secondo gol consecutivo in casa. Cesena in vantaggio ed è meritato per quanto fatto nella ripresa 23’ st. Invenzione di Francesconi per Kargbo, che spara su Poli: solo corner 20’ st. Corner per il Cesena: la battuta di Berti esce direttamente. Il Cesena sta cestinando troppe palle inattive 18’ st. Il Cesena chiede rigore per una sospetta mano su incursione di Kargbo, ma Poli respinge di petto. Sul prosieguo, David spara in curva di destro il cross di Adamo 16’ st. Palumbo colpisce Francesconi al volto: giallo e punizione per il Cesena ai 24 metri. La barriera ribatte la conclusione di Adamo 13’ st. Colossale errore di Kargbo, che a porta vuota, da 5 metri mette fuori di testa l’assist delizioso di Berti. Occasionissima per il Cesena 11’ st. Ancora Kargbo per Corazza e sinistro messo in corner da Muharemovic: David trova la testa di Prestia, che mette fuori 10’ st. Adamo scippa Turicchia, ma poi sbaglia il cross dopo un affondo di 40 metri 8’ st. Cesena ora aggressivo e generoso ma caotico. Attacco centrale di Kargbo e palla a Corazza, murato 6’ st. Bello sviluppo del Cesenas e sinistro di Berti dai 18 metri deviato in corner. Ma poi l’assistente si inventa un fuorigioco. Decisione inconcepibile 3’ st. Adamo con il sinistro da destra: Kargbo in ritardo. Il problema è quello del primo tempo: lo scarso riempimento dell’area 2’ st. Corazza anticipato in area su assistenza di Kargbo

1’ st. Il Cesena rivoluziona l’attacco: dentro Corazza e Berti per Shpendi e Saber. Nella Juve dentro Valdesi e fuori Damiani 46’ pt. Finisce sullo 0-0 un primo tempo con pochissime emozioni e con pochissimo Cesena. I romagnoli, in completo bianco, hanno sprecato troppe energie a correre dietro agli juventini, che hanno fatto un possesso palla qualitativo ma votato a difendere lo 0-0. Il recupero palla del Cesena, quasi sempre avvenuto lontano dalla porta della Juve, non ha poi fruttato ripartenze di qualità. La squadra di Toscano, che è in tribuna per squalifica, sta pagando la poca qualità sulla trequarti, le distanze quasi mai giuste e la scarsa capacità, in questo primo tempo, nello riempire l’area di rigore della Juve Next Gen 45’ pt. Ci sarà un minuto di recupero. 42’ pt. Shpendi conquista una punizione sulla trequarti. I romagnoli devono sfruttare le palle inattive perché finora, su azione, l’area l’hanno riempita poco: cross di Adamo e colpo di testa fuori di Prestia 38’ pt. Sgasata di Adamo, palla per Kargbo che guadagna un corner: David lo calcia male e la Juve pulisce l’area 36’ pt. Pisseri salva il Cesena. Un tiro di De Rose scatena il contropiede della Juve. Anghelè offre a Comenencia (dimenticato da David), che spara su Pisseri in uscita, a rimbalzo arriva Guerra, il cui colpo di testa, destinato comunque fuori, è bloccato dal portiere 34’ pt. Cesena che sta facendo molta fatica oggi per scardinare una difesa che non concede spazi 29’ pt. Turicchia si sgancia a sinistra e crossa: la difesa del Cesena allontana e poi Silvestri mura il tentativo successivo di Savona da fuori

27’ pt. Bravissimo Daffara a volare per anticipare Adamo su cross di Kargbo. Palla in angolo. Sugli sviluppi del corner, Kargbo calcia alto con il sinistro da posizione defilata 25’ pt. Saber dai 22 metri: Daffara vola e alza in corner. Adamo invita al cross David: bella palla respinta dalla difesa juventina 23’ pt. Diagonale fiacco di Shpendi, su filtrante di Saber, bloccato a terra da Daffara 18’ pt. Kargbo da sinistra arma Francesconi: Damiani respinge il destro dal limite 17’ pt. Sinistro di Adamo dai 18 metri alto di poco 16’ pt. Brutto fallo di Shpendi su Poli: Bozzetto grazia il gemello 15’ pt. Occasionissima sprecata da Shpendi, che su invenzione di Adamo non calcia di prima ma cerca il controllo e poi alza dopo un rimpalllo con Muharemovic 12’ pt. Fin qui un Cesena molto poco energico, con la Juve Next Gen a palleggiare con qualità 10’ pt. Il Cesena si affaccia per la prima volta nell’area della Juve: punizione di David, sponda di Prestia troppo lunga per Kargbo 6’ pt. Juve che in fase di non possesso abbassa i due esterni mentre in fase di possesso si trasforma in 4-2-3-1 con Palumbo e Damiani in mediana, Comenencia, Anghelé e Turicchia alle spalle di Guerra 3’ pt. Partenza lenta e un po’ condizionata dal vento