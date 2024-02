Calcio C, De Rose: “Il Cesena si allena alla grande e si è visto”. Ciofi: “Remiamo tutti insieme verso l’obiettivo” VIDEO

Francesco De Rose a fine gara è sereno e rilassato. Il leader del centrocampo bianconero è stato l’artefice del primo gol: “Ci tenevo a tornare bene. Mi sentivo male a stare fuori e non dare il mio contributo alla squadra. Noi cerchiamo di fare sempre meglio e per questo ci alleniamo alla grande. Chi è entrato ha fatto benissimo. Ai nostri tifosi possiamo solo fare un applauso, il loro supporto ci dà tanta energia che noi cerchiamo di mettere in campo”.

Il ritorno di Ciofi

Andrea Ciofi festeggia il ritorno in campo: “Sono stati tre mesi lunghi e difficili. Oggi mi sento bene e sono felice. Il momento più brutto è stato a Gubbio, quando proprio non ce la facevo più, e a dicembre, quando l’intervento chirurgico fu rinviato. La condizione migliore arriverà con il tempo. Il mio ruolo da quinto? Già in settimana mi ero allenato e mentalizzato per ricoprire quel ruolo al posto di Adamo. Ora siamo sulla buona strada, il gruppo è unito e remiamo tutti insieme verso un unico obiettivo”.