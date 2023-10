Calcio C, Cesena: trenta anni fa la prima diretta sulla pay-tv

“Ormai le ferie non bastano più, basta calcio ostaggio delle tv! Wsb 1981”. Era lo striscione che i tifosi del Cesena avrebbero esposto giovedì sera a Chiavari se la partita non fosse stata rinviata. E proprio oggi ricorrono i 30 anni (30 ottobre 1993) dalla prima gara del Cesena trasmessa da una tv a pagamento, Tele+2.

Da TeleRimini a Tele+

Oggi, che si può seguire la partita sul telefonino in diretta streaming sono lontani i tempi in cui Vga TeleRimini diventò la prima emittente a trasmettere (in differita) le gare del Cesena nella stagione 1977-’78, seguita l’anno dopo da Tele 6 Adriatica. Erano i tempi in cui si diffondevano in tutta Italia le tv locali “private”. Per vedere il Cesena in diretta bisognerà attendere il campionato 1993-’94 e l’avvento della pay-tv, quando Telepiù acquistò dalla Lega Calcio i “diritti televisivi criptati” non solo per la serie A, ma anche per la B (dove all’epoca militavano i bianconeri) ovvero per la trasmissione di 32 gare. In particolare per ogni giornata della B, escluse le ultime sei, era previsto un anticipo al sabato alle ore 20.30. Non tutte le partite, ma erano garantiti da un minimo di due ad un massimo di cinque passaggi televisivi a squadra, ognuno dei quali frutta alla società interessata 175 milioni di lire. Inoltre, a differenza di oggi, il calendario fu stabilito interamente già a luglio. Il Cesena andò in onda tre volte contro Modena (in casa), Ravenna e Pescara (in trasferta).

Cesena in diretta

La prima gara dei bianconeri in diretta dal Manuzzi fu dunque il derby emiliano-romagnolo, valido per la 10ª giornata, andato su Tele+2 il 30 ottobre 1993 con la telecronaca di Massimo Marianella. La squadra di Bolchi a fatica si impose 2-1 in rimonta (autorete di Calcaterra, gol Hubner e ancora autorete Bertoni) e per quel sabato sera si godette il primato in classifica, in attesa di tutti gli altri incontri del giorno seguente. In quel Modena giocava un giovane Lele Adani che proprio come commentatore tecnico su Sky acquisterà maggiore popolarità di quanto ne avesse da calciatore. In diretta tv, ma in chiaro sulla Rai, il Cesena finì anche quel campionato con lo sfortunato spareggio promozione contro il Padova.